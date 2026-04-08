Comienza la venta de carne de guanaco en Chubut: $6.500 el kilo en packs familiares

Manejo sostenible: Los animales son arreados a corrales portátiles para su traslado al frigorífico.

Desde hace una semana, la carne de guanaco se ha comenzado a comercializar en la provincia de Chubut de manera formal y bajo todos los protocolos sanitarios a un precio de $6.500 el kilo si se compra el “pack familiar” de 20 kilos, lo que marca el inicio de una nueva etapa que llevó años de reuniones, pautas sanitarias y administrativas, para darle salida a un producto que fue la base nutricional de los pueblos originarios por cientos de años.

El primer punto de venta, una vez que los frigoríficos estuvieron autorizados, fue un autoservicio en la localidad de Las Heras, comandado por Gabriela Almagro, comerciante con más de 45 años de trayectoria, que, en diálogo con La Opinión Austral, manifestó que “es una buena jugada, pero da miedo. Es algo nuevo y no sabés cómo va a responder la gente” .

Al igual que los carniceros del Alto Valle de Neuquén y Río Negro, viene observando una fuerte caída en la demanda de la carne vacuna por subas de hasta el 40% en 3 meses: “La gente dejó de comprar un 50%. Es muchísimo. Hoy un kilo de carne (de vaca) está arriba de los 25 mil pesos”, sostuvo.

WhatsApp Image 2026-04-06 at 12.23.46 (1) Nueva alternativa: La carne de guanaco llega a las góndolas de Chubut con precios competitivos.

En el norte de la provincia de Santa Cruz, “el consumidor se volvió al capón, al cordero… y también hay gente que consume guanaco por fuera del circuito formal”, reconoció. Esto es, salir al campo con un rifle y cazar lejos de la mirada de las autoridades.

Las cajas que llegan desde el frigorífico se pueden dividir en 4 opciones comerciales: algunas cajas de hasta 20 kilos contienen solo lomos, otras solo picada, está el pack familiar de picada más un cuarto y una paleta (viene todo deshuesado), y luego cajas con cuartos y paletas.

Por su parte, Juan Manuel Segura, fue el distribuidor de carne que comenzó a llevar carne de guanaco a localidades como Las Heras, Caleta Olivia y Pico Truncado.

“Esto llevó años y recién ahora se ve en el mostrador”, reconoció el empresario, quien recordó que “esto empezó en 2018 por la cantidad de accidentes en rutas como la 3 y la 40. A partir de ahí se empezó a trabajar sobre la superpoblación del guanaco y qué hacer con eso”, explicó.

Sobre el proceso previo a la faena, explicó que “no es que se sale a cazar. Los animales se juntan en mangas, con corrales portátiles, y se trasladan en jaulas al frigorífico”, señaló.

WhatsApp Image 2026-04-06 at 12.23.46 Pack familiar: Cajas de 20 kilos con cortes deshuesados se venden a un valor promocional.

Burocracia

El Estado demoró al menos 9 años en alinear todos los planetas administrativos y sanitarios para que se llegue a esta primera experiencia de comercialización formal. El primer paso se dio en el año 2017, cuando el Estado nacional habilitó de manera excepcional el tránsito y la comercialización de productos derivados del guanaco. Ese esquema se consolidó en 2019 con la aprobación del Plan Nacional para el Manejo Sostenible del Guanaco, que estableció condiciones para su aprovechamiento, faena y comercialización bajo criterios ambientales y sanitarios.

Luego, con el recambio de gobierno, en 2024 se actualizaron las directrices para el uso de la especie, con el objetivo de ordenar y agilizar la circulación interprovincial y las posibilidades de comercialización en jurisdicción nacional.

El gobierno nacional, a través de la Disposición 812/2024 de la Subsecretaría de Ambiente, habilitó a las provincias patagónicas para que establezcan planes de manejo y aprovechamiento del guanaco, incluyendo su manejo como actividad ganadera en cautiverio y la exportación de su fibra y su carne. El guanaco era hasta hace poco una especie protegida, pero ahora es considerada una plaga para los sectores productivos de la región. Por eso la resolución nacional habilita a que las Provincias presenten planes de aprovechamiento racional de ese recurso.

image Alivio al bolsillo: Ante la suba de la carne vacuna, el guanaco aparece como opción económica.

Por su parte el gobernador santacruceño, Claudio Vidal, impulsó el aprovechamiento del guanaco como recurso productivo, “con eje en la trazabilidad, el agregado de valor y la generación de empleo”.

Desde el Ejecutivo provincial se plantea que la carne de guanaco puede convertirse en una alternativa económica con potencial de crecimiento, tanto en el mercado interno como en su expansión hacia otros mercados del país, en un contexto donde la comercialización interprovincial es legal pero aún se encuentra en una etapa incipiente de desarrollo.

En el caso del municipio de Las Heras, como la venta de estos cortes de guanco no estaba reglamentada, enviaron personal de comercio y bromatología a inspeccionar el frigorífico, a verificar las condiciones, y recién después de eso se habilitó la venta.

Precios carne de guanaco en Las Heras, Santa Cruz:

Pack familiar 20 kilos: 10 kg picada, 1 cuarto y 1 paleta , todo sin hueso $130.000

10 kg picada, 1 cuarto y 1 paleta , todo sin hueso $130.000 Carne picada x 5 kilos: $7.000 el kilo

Fuente: Redacción +P