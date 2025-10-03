Con sus campos "al límite", ganaderos compraron todos los reproductores

Leandro Monedero, titular de la consignataria, critica al SENASA por "maltratar al que hizo las cosas bien" y pide ampliar la barrera para salvar el feedlot patagónico.

Todos los ejemplares que salieron a remate en la rural de Choele Choel fueron vendidos, lo que marca el éxito de las operaciones, a pesar de que los precios del animal en pie se mantienen sin alteraciones desde hace seis meses. “Desde antes de la flexibilización de la barrera ”, aclaró Leandro Monedero, titular de la consignataria que estuvo a cargo de la venta de reproductores. En total fueron 111 reproductores , y el volumen general del negocio rondó los 700 millones de pesos .

Monedero, un jugador activo en el negocio de la carne, analizó además el comportamiento de los precios, que vinculó a los mayores costos que afronta un carnicero en las ciudades más grandes, y alertó por una eventual faltante de terneros ante la sostenida demanda de los consumidores, debido a que los campos, sobre todo los de Río Negro , están al máximo de su capacidad productiva.

“Nosotros no podemos, como hacen en el norte de la barrera, salir a comprar terneros al norte (para terminarlos en los feedlot locales), por eso pedimos que la barrera se amplíe a otras regiones”, dijo. Y agregó sobre las recientes medidas del SENASA: “maltrataron al que hizo las cosas bien, en vez de solucionar el problema en el resto del país”.

“Logramos precios que fueron récord a nivel provincial en vaquillonas de la categoría puros registrados”, tal el caso de un ejemplar de la cabaña “Los Murmullos”, por la cual se pagaron 9 millones de pesos.

Las lluvias recientes “permitió un remate mucho más ágil que el del año pasado”; y en cuanto al perfil de los compradores, “es el productor que está metiendo genética directo a los rodeos. Es más, la mayoría de los reproductores salieron para trabajar a campo de monte, y muy pocos al bajo riego”.

Con la llegada de los cortes con hueso, una de las pocas consecuencias fue que “hoy no se puede pelear tanto el precio en el frigorífico, pero el asado bueno no bajó nada de precio”.

Lo que sí hizo notar es que “es posible que los feedlot se queden sin hacienda, porque te quedás sin terneros y tenés que parar y esperar hasta la próxima zafra”, esto debido a la imposibilidad de “traer terneros del norte”, para ser terminados en los engordes del norte de la Patagonia, ante el sostenido consumo en esta región.

“Por eso es necesario ampliar la barrera hacia el norte”, comentó, y al ser consultado por las dificultades para obtener en la provincia animales para terminar, explicó que “falta espacio, porque hoy los campos están al límite”. A eso se suma que “hacer una hectárea de maíz o de cereza, es más rentable que dedicar una hectárea a la ganadería”.

Sobre los precios del kilo vivo, aseguró que “lleva 6 meses sin aumento”, y adjudicó el precio de la carne, a los mayores costos que afrontan los minoristas en una ciudad: “Si vos alquilás una esquina en Neuquén, para poner una carnicería, a 5 millones de pesos por mes, ese costo se lo tenés que aplicar a la carne”.

Y si bien el precio del asado en el Alto Valle ronda los 17.000 pesos, hizo notar que en Choele Choel el mismo corte, con carne de origen patagónico, está a 13.000 pesos.

“Es un juego de la oferta y la demanda, donde inciden mucho los costos”, comentó, y al igual que otros referentes del sector, indicó que al consumidor de la región le generaron falsas expectativas con una supuesta baja de los precios con la apertura de la barrera. “Las pulpas siempre entraron y no han bajado su precio en el mostrador”, remató.