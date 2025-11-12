Crisis en el sector lácteo: se declara en quiebra otra importante empresa y deja un fuerte impacto regional

La empresa acumulaba deudas millonarias y cheques rechazados por más de 8.000 millones de pesos; la Justicia dispuso la liquidación de sus activos.

El Juzgado en lo Civil y Comercial de Mercedes decretó la quiebra de la empresa Lácteos Conosur S.A., con sede en la ciudad bonaerense de Suipacha , tras constatar el incumplimiento del acuerdo preventivo homologado con sus acreedores. La decisión judicial marca el final de una compañía que durante años fue referente en la industria láctea regional.

La presentación que dio origen al proceso fue realizada por Lácteos Watt’s S.A., uno de los principales acreedores de Conosur, quien denunció la falta de pago de las cuotas pactadas en el acuerdo homologado por el tribunal. Según el fallo, la empresa incumplió parte de la segunda cuota y no abonó la totalidad de la tercera, cuarta y quinta, acumulando una deuda superior a los 293.857 dólares estadounidenses.

El magistrado interviniente, en aplicación del artículo 63 de la Ley de Concursos y Quiebras N° 24.522, sostuvo que se verificó “el hecho objetivo de incumplimiento” y que, ante la ausencia de respuesta o acciones de recomposición por parte de la deudora, resultaba inevitable proceder al dictado de la quiebra.

Medidas judiciales y sanciones

La resolución ordena una serie de medidas de inmediata ejecución. Entre ellas, la anotación de la quiebra en el Registro de Juicios Universales y la notificación al Banco Central de la República Argentina (BCRA), para que todas las entidades financieras y proveedores de servicios de pago bloqueen las cuentas, fondos y cajas de seguridad a nombre de la firma.

Además, se dispuso la inhabilitación de la empresa y de su presidente, Jorge Luis Borges León, integrante del órgano de administración, quien no podrá ejercer cargos similares durante un año. También se prohibió a la sociedad realizar cualquier tipo de pago y se ordenó la intervención de su correspondencia postal y electrónica.

Una de las medidas más contundentes fue la clausura del establecimiento industrial de Suipacha, donde se llevará a cabo un acta judicial con inventario de bienes, identificación de ocupantes y registro fotográfico. La sindicatura designada deberá custodiar los activos, garantizar los servicios esenciales (luz, gas y seguridad) y avanzar con la liquidación del patrimonio de la firma.

El fallo también instruye informar a la Justicia Penal ante posibles delitos de administración fraudulenta, en caso de detectarse irregularidades en la gestión o disposición de los bienes.

Una situación financiera insostenible

El expediente judicial detalla que Lácteos Conosur llevaba más de tres meses en cesación de pagos, con una deuda superior a 1.000 millones de pesos y cheques rechazados por más de 8.458 millones de pesos. Según la sentencia, la empresa “no ha podido sostener la generación de ingresos ni el restablecimiento de su producción”, configurando una situación de quebranto irreversible.

la suipachense 1 El cierre deja en incertidumbre a decenas de trabajadores y productores tamberos del corredor lácteo bonaerense.

Los informes presentados por la sindicatura revelaron que, pese a las reiteradas intimaciones, la compañía no regularizó sus pagos ni propuso medidas concretas de recomposición. El juez destacó que el incumplimiento de las cuotas acordadas “representa la circunstancia objetiva que torna inviable la continuidad del acuerdo preventivo”.

Próximos pasos en el proceso

La resolución fija como fecha límite para la verificación de créditos el 10 de febrero de 2026, mientras que el informe individual deberá presentarse el 30 de marzo y el informe general el 14 de mayo del mismo año. En esta nueva etapa, la sindicatura continuará administrando los bienes, controlando los servicios esenciales del establecimiento y reajustando los créditos declarados.

Asimismo, se dispuso la publicación del edicto de quiebra en el Boletín Oficial, y el expediente pasará a denominarse oficialmente “Lácteos Conosur S.A. s/ Quiebra (grande)”.

Impacto regional y consecuencias sociales

El cierre de Lácteos Conosur S.A. representa un duro golpe para la economía local de Suipacha y la región del corredor lácteo bonaerense, donde la empresa tenía una amplia red de proveedores, transportistas y productores tamberos. Durante años, la planta fue una de las principales procesadoras de leche de la zona, con participación en el mercado nacional e incluso en exportaciones.

leche la suipachense 1 Tras décadas de actividad, la tradicional empresa de Suipacha no logró sostener su producción ni cumplir con los compromisos asumidos.

La pérdida de puestos de trabajo y la incertidumbre de los productores que dependían del establecimiento generan preocupación en el ámbito económico y social del municipio. Las autoridades locales y los sindicatos evalúan medidas de acompañamiento para los empleados afectados y posibles gestiones para preservar parte de la capacidad productiva.

Con esta resolución, se pone fin a una etapa clave en la historia industrial de Suipacha, dejando un vacío en el sector lácteo provincial y un proceso judicial que, de acuerdo con los plazos establecidos, podría extenderse durante todo 2026.

Fuente: Portal Agropecuario con aportes de Redacción +P.