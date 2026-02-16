Cuando el perro se convierte en plaga: Jaurías matan ovejas, llamas y novillos

Productores de Neuquén advirtieron el avance de los perros salvajes en la provincia durante la pasada exposición rural realizada en Junín de los Andes.

La inocente y bondadosa decisión de adoptar un perro como mascota, si no se los cuida responsablemente, puede derivar en una amenaza para la producción ganadera en provincias con amplio desarrollo de la actividad rural, como viene ocurriendo en Tierra del Fuego. Allí, los perros “asilvestrados”, el fin de semana pasado mataron 120 corderos ocurrió en la Escuela Agrotécnica Salesiana "Casa Nuestra Señora de la Candelaria", ubicada en Río Grande. Dos semanas antes, masacraron 30 llamas de un productor que intentaba diversificar su rodeo.

El administrador de la Misión Salesiana, Mauricio Hoyos, declaró que “el día martes nos encontramos en el lote donde estaban todos los corderos que habíamos dejado apartados hace unos días, en una práctica que habían hecho los alumnos también, que había ocurrido el ataque”, y la evaluación determinó que además había otros 50 ovinos heridos.

“Siento impotencia, rabia, frustración y falta de esperanza”, declaró Lucila Apolinaire, presidente de la Sociedad Rural de Tierra del Fuego. Esta situación extrema formó parte de las advertencias formuladas por el titular de la secretaría de Producción de Neuquén, Diego García Rambeaud, y de la presidente de la Sociedad Rural de Neuquén (SRN), Cecilia de Larminat, quienes advirtieron el avance de los perros salvajes en la provincia durante la pasada exposición realizada en Junín de los Andes.

Relevamientos realizados por investigadores del CONICET y del INTA han detectado que, en el campo neuquino, el 20% de las pérdidas que se registran en los rodeos, corresponde al accionar de perros, “que las ciudades expulsan”, como sostuvo la titular de la rural de Tierra del Fuego.

Una de las particularidades de estos animales, es que llevan años sin contactos con humanos, y que, a pesar de alguna legislación, su población y ferocidad sigue creciendo.

image El brutal ataque de perros salvajes que mató a 120 corderos de una escuela agrotécnica. Foto: Agrofy

Una realidad que duele

“Lo de los perros asilvestrados es una realidad. A mí no me lo contó nadie. Tengo 53 años y desde los 16 años veo los ataques y las ovejas muertas, y ahora vacunos y caballos muertos”, sostuvo Apolinaire en un posteo hecho en sus redes sociales. Y se preguntó: “¿Estamos esperando que una jauría mate un niño o se coma un turista?”

Su malestar se incrementó porque, a pesar de dar a conocer lo ocurrido en la escuela agrotécnica, “han pasado ya más de 24 horas desde que hice esta publicación y por ahora no han llamado desde el Municipio ni desde el Gobierno Provincial a la Escuela Agrotécnica Salesiana, ni a la Asociación Rural de Tierra del Fuego, entidad que reúne a gran parte de los productores, y entidad de la que nuestra querida Misión Salesiana es Socia Honoraria”.

Hoyos, en declaraciones al medio www.info3noticias.com.ar, destacó que “tratamos de hablar con mucho respecto sobre la problemática de la concientización, de la responsabilidad ecológica, de los que no están en el campo, que es la gente de la ciudad, respecto al manejo de las mascotas”, y agregó que “sabemos desde hace muchos años que el origen de estos problemas es ese, de los animales que no se cuidan, y que se sueltan y se dejan”.

WhatsApp Image 2026-02-10 at 10.44.28 Apolinaire alerta desde sus redes sobre la inacción oficial y la endeble situación del sector.

Los perros atacan en jaurías de 10 o 15 individuos

Geovani Rojas, propietario de la estancia Ushuaia, denunció la pérdida total de su emprendimiento familiar. Los perros le habían matado 30 llamas en su campo ubicado a unos 40 kilómetros de Tolhuin, en cercanías de la reserva natural.

Explicó que “esto se venía viendo ya hace un par de meses, cuando me mataron las crías”, y recordó que “probé con corderos, traje 86, y me mataron todo”, lamentó y aseguró que “los perros pueden matar 50 animales o más en un solo día”.

La titular de la rural fueguina endureció su postura en las últimas horas y al referirse a los funcionarios provinciales, disparó: “Si no son capaces de enfrentar estas cuestiones, deberían renunciar”.

Y fue más allá: “Solicito a los trolls y chupamedias de ocasión, que se abstengan de comentar si no conocen realmente el tema. Hace más de 30 años que venimos estudiando y leyendo sobre esta problemática y algo hemos aprendido”.

Por lo pronto, se exige el cumplimiento de ordenanzas, y que se le asigne “un presupuesto real para la Ley de Manejo de Poblaciones Caninas: no podemos seguir viendo cómo se destruye el patrimonio productivo, sanitario, ambiental y educativo de nuestra provincia”.

Fuente: Redacción +P