"Era una gran mentira que iban a bajar los precios", dicen desde la rural de Río Colorado

“Lo dije en su momento que era una gran mentira, y el tiempo nos dio la razón ”, declaró el presidente de la Sociedad Rural de Río Colorado, Pablo Castillo, sobre el anunciado efecto de precios más baratos que iba a traer para el consumidor la flexibilización de la barrera sanitaria , que permitió el ingreso de la carne con hueso a las provincias de la Patagonia.

El dirigente recibió en la sede de la entidad al Secretario de Ganadería de la provincia, Tabaré Bassi, con quien abordaron el tema central de preocupación por estos días, como es la amenaza de los incendios estivales y el avance de la vegetación arbustiva que inutiliza grandes superficies de campo.

Sobre las consecuencias de la apertura de la barrera, el dirigente remarcó que “quedó demostrado que la gente consume calidad, y por suerte los precios (del kilo vivo), hoy son muy buenos, y ojalá se sigan sosteniendo”.

De todos modos, aseguró que “a pesar de haber arrancado en una situación muy compleja, por el tema barrera y sequía, estamos cerrando un muy buen año porque empezó a acompañar el clima y se acomodaron los precios”.

WhatsApp Image 2025-12-03 at 08.28.41 (1) Pablo Castillo: "Vamos cerrando bien un año que pintaba bastante negro”. Foto: Fabricio González.

Al menos en su zona, “los campos se han recuperado en su gran mayoría. Así que creo que vamos cerrando bien un año que pintaba bastante negro”.

Sobre los incendios, Castillo aseguró que “uno ya se va enterando de que empiezan a aparecer las tormentas eléctricas; los campos están empastados, así que vamos a pedir una alguna reunión con el SPLIF (Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales), como para analizar las medidas de prevención”.

Donde sí se sintió el efecto de la apertura de la barrera, fue en los ingresos de esta rural, porque “la incertidumbre inicial nos jugó bastante en contra, por la falta de remates, que recién se reactivaron sobre fin de año”.

En cuanto a las nuevas caravanas electrónicas con chip, Castillo aclaró que “es algo que ya se impuso, que ya viene, por eso es fundamental que el productor se interiorice, porque la nueva la caravana tiene un montón de utilidades, y será importante que el productor sepa captar ese beneficio”.

WhatsApp Image 2025-12-03 at 08.28.41 El Secretario de Ganadería de la provincia, Tabaré Bassi, se reunió con productores. Foto: Fabricio González.

El monte avanza

Bassi analizó la situación de los pastizales luego de las últimas lluvias, y aseguró que “la situación es dispar, porque vemos campos que están muy buenos, vemos campos que están regulares y vemos campos que están faltos de agua todavía”.

Y consideró que será un tema central en la agenda con los ganaderos el avance del monte, queque “hoy vemos una cuestión generalizada y problemática, que es la arbustización de todos los campos, lo cual genera dos consecuencias: un riesgo muy grande para eventuales incendios, y por otro lado, la baja productividad con grandes superficies de campo que quedan desaprovechadas para la actividad ganadera, porque los animales no entran”.

Sobre la situación del mercado ganadero, el funcionario destacó que “tenemos la suerte de que el precio del ternero está acompañando muy bien, y nos permite oxígeno financiero para la actividad de cría, por eso creo que es el momento para proyectar y programar las inversiones que haya que hacer en el campo”.