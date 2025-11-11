Jornada sobre alfalfa: presentan 'nueva' especie forrajera adaptada a la Patagonia

“Lo que seguimos viendo desde nuestra institución que hay un gran potencial de crecimiento, no sólo en superficie, sino también en mejorar aspectos que tienen que ver con el manejo del cultivo , como implantación, fertilización, y riego”, sintetizó Verónica Favere, jefa de la Agencia de Extensión Rural Valle Medio del INTA, sobre la “Doble Jornada de Actualización en Producción y Manejo de Pasturas”, que se realizó en establecimientos de Choele Choel y Darwin el pasado 29 de octubre.

En la apertura, se hizo la presentación de una “nueva” especie forrajera , capaz de igualar los rendimientos de la vicia, y de alto poder nutricional, como es el Sainfoin, una pastura que admite tanto su almacenamiento en rollo como consumo directo, siendo lo innovador que no produce empaste.

Participaron unas 60 personas y, más allá de la exposición de conceptos técnicos, “en muchas oportunidades este tipo de encuentros las charlas pasan a un segundo plano para muchos asistentes, y lo que más se llevan es el encuentro con otro productor, con quien comparten experiencias e intercambian datos que son muy importantes”, explicó Favere, quien hizo una acotación de múltiples lecturas para las entidades que los agrupan: “En general los productores no tienen lugares de encuentro, más allá de algún comercio local de insumos, o la estación de servicio”.

EL cultivo de alfalfa, “en los últimos años ha tomado mayor importancia por la crisis de la fruticultura y al auge de la ganadería, lo cual no tiene explicación en un solo factor, sino que es la combinación de múltiples factores”.

Bajo ese contexto general, el encuentro permitió a los productores de la región asomarse a los beneficios que trae el asociativismo, porque dio una charla Juan Manuel Marín, titular de empresa "Mega Fardo La Pampa", y miembro del Clúster de Alfalfa de La Pampa.

“Esa institución en cierto sentido se está abriendo y pensando en salir un poco de su región y ser un poco más federales”, pero aún hay algunos preconceptos a vencer porque “algunos productores tienen una mala percepción de algunas formas de asociación, pero es importante que se puedan destacar los logros del estar asociado a una entidad”. El clúster alfalfero de Córdoba, por ejemplo, nuclea a unos 90 productores, y domina la mayor parte de las exportaciones, que el año pasado llegaron a los 66 millones de dólares.

Temas centrales

Entre los temas centrales que se abordaron, está la fertilización, “un tema que planteó varios interrogantes”, y que desde el INTA trabajan en algunas respuestas, algunas las comentó el ingeniero agrónomo Juan José Gallego, del INTA Valle Inferior, quien mostró resultados de ensayos. Esto generó interrogantes respecto al manejo tradicional, debido a que la mayoría de los productores no tienen una rutina de fertilización.

Profundizar la mejora en el manejo de los forrajes, fue el tema central de esta nueva actividad del INTA.

“Es necesario avanzar hacia sistemas sustentables de producción y pensar que cuando se produce alfalfa para henificar, se exportan una gran cantidad de nutrientes del suelo que es necesario reponer”, acotó Favere.

Ya en las jornadas “Expo Alfa Patagonia Norte, que se realizaron el 27 de mayo pasado en Cipolletti, estuvo en el centro del análisis la calidad y buen manejo de las herramientas, que mejorar la eficiencia respecto de combustible y horas hombre, y es central –por la calidad del corte y la recolección- para superar las exigencias de los mercados.

“Aunque mejoramos en aspectos productivos, pero si no lo hacemos de la misma manera en la etapa de henificación (corte y enfardado) no tienen sentido el esfuerzo, ya que no tendremos un buen producto final.

Sobre la calidad del producto que se demanda, dio una explicación Nicolás Maico, de Agrónica, la empresa que más superficie de alfalfa explota en Río Negro y la que más exporta. Más allá de detalles sobre potencial y las exigencias de los mercados externos, aseguró que “la demanda está bastante alta”, y que en la actualidad no les alcanza con la producción propia y deben comprar a terceros.

Además, presentaron sus opciones de financiamiento representantes de los bancos Nación, Provincia del Neuquén y del Patagonia, entidad esta que detalló opciones de tasa subsidiada provincial para la adquisición de maquinaria y capital de trabajo.

Un nuevo jugador propuesto por el INTA

La “novedad” de la jornada, fue la presentación en sociedad de una forrajera que el INTA introdujo hace algunos años, experimentó, y ahora comienza a mostrar sus resultados. Desde la Estación Experimental de Bordenave arribó el agrónomo Sebastián Lagrange, quien presentó el sainfoin (también conocido como esparceta), “una leguminosa muy nueva para el país y para nuestra región aún más, que tiene como principal característica que no produce empaste”, en el ganado, “y es muy interesante para uso con pastoreo directo”.

El sainfoin (también conocido como esparceta), es una leguminosa que se puede adaptar muy bien en nuestra región.

Esta leguminosa está siendo estudiada desde hace décadas en Canadá, y que a partir del trabajo de profesionales de INTA Bordenave se trajo a Argentina se empezó a estudiar. Se adapta a condiciones de sequía y es resistente al frío. Según publicaciones del INTA de Hilario Ascasubi, “se observó que esta especie produjo entre 3 a 15 toneladas por hectáreas de forraje dependiendo de las condiciones de humedad, igualando o superando a la anual Vicia, que es reconocida por ser la más apta para esos ambientes hostiles”.

Se destacó su “excelente calidad nutricional, con capacidad para fijar el nitrógeno atmosférico. Adicionalmente, debido a la presencia de taninos, no produce empaste en bovinos, y posee propiedades sanitarias, tales como ser eficaz contra parásitos intestinales”.

Esta actividad realizada en Valle Medio, fue impulsada por un consorcio interinstitucional integrado por la Secretaría de Agricultura de Río Negro, INTA, GENTOS, YOMEL, el Clúster de Alfalfa de La Pampa, AGROPACK Patagonia, C.E.A.E.R. y Estancia Las 4 Burras.

Fuente: Redacción +P.