La Expo Rural más politizada: Pino, De Angeli y Weretilneck en escena

La 45.ª edición de la Expo Rural de Choele Choel, por la proximidad de las elecciones de medio término, fue una de las más politizadas de los últimos tiempos, por la asistencia de distintas figuras de la política nacional, entre ellas el senador nacional Alfredo De Angeli, que llegó acompañado de los candidatos del PRO al Congreso; el gobernador Alberto Weretilneck, que también fue escoltado por los postulantes de Juntos Defendemos Río Negro al Parlamento nacional; y el presidente de la Sociedad Rural, Nicolás Pino, que durante la muestra no dejó de cruzar mensajes con el presidente Javier Milei.

“Esta foto es impresionante, gobernador, y eso debe replicarse a nivel nacional. Con consensos, con acuerdos. No discutiendo, pero sí insistiendo para tener una Argentina más virtuosa”, dijo el referente nacional de los ruralistas.

A su turno, el presidente de la Sociedad Rural local, Dante Segatori, volvió a realizar un reconocimiento “por la lucha y los disgustos” a la presidenta de la Federación de Sociedades Rurales, Nora Lavayén, quien encabezó las negociaciones con el gobierno nacional luego de la flexibilización de la barrera sanitaria.

En los discursos se reiteró que “el consumidor ha sido engañado” y que le crearon “falsas expectativas” por un supuesto desplome de los precios al mostrador de la carne.

Precios y animales premiados

En la jura de admisión se contaron 111 animales, de los cuales 70 fueron de la raza Hereford. Un cielo gris y un viento que venía del sector sur sirvieron de marco durante el remate de reproductores, que logró buenos precios y que tuvo en la venta de los machos puros registrados las pujas más interesantes, con cotizaciones de hasta 9 millones de pesos por un animal que integraba un lote que había logrado un segundo premio.

La cabaña “La Txapela”, de Patagones, de Gabriel Jaca, volvió a cosechar la mayor cantidad de premios en la raza Hereford, logrando el Gran Campeón Puro de Pedigree, misma distinción que logró en Río Colorado, Conesa y Patagones.

Su reproductor campeón, de 800 kilos, fue vendido en 20 millones de pesos a Dardo Segatori, un productor de Valle Medio. El segundo mejor animal de la raza Hereford (Reservado Gran Campeón), también de la cabaña “La Txapela”, se cotizó en 13 millones de pesos, y el Reservado Superior a Corral y Campeón Dos Años Menor, de la cabaña “La Cantera” de Juan Manuel Sosa, fue vendido en 11 millones de pesos.

Ganadería Choele 2025 1 La genética presenta en la Exposición Rural de Choele Choel fue de excelencia.

En la categoría “Gran Campeón Hembra” (también de “La Txapela”), a un ejemplar de 490 kilos le bajaron el martillo por 11,5 millones de pesos, mientras que por el “Reservado Gran Campeón Hembra”, de la cabaña Río Frío, se pagaron 7,5 millones de pesos. El propietario de la cabaña y de la firma “Ganadera Esquel” aportó un llamativo incentivo a los compradores de sus reproductores, a quienes les obsequiaba un cuchillo luego de efectuada la compra.

En raza Angus, a diferencia de lo ocurrido en las rurales precedentes, el volumen fue más acotado, y el “Gran Campeón” fue vendido en 18 millones de pesos, luego de que su propietario, Juan Manuel Sosa, fijara esa suma como piso de la subasta.

Por un Angus negro, “Reservado Gran Campeón”, de la cabaña de Emilio Donari, se pagaron 9 millones de pesos, mientras que la mejor hembra de esta raza de la exposición alcanzó los 9,5 millones de pesos.

Ganadería Choele 2025 3 Los grandes ejemplares de Angus, dijeron presente en Valle Medio.

A las 11:30 de la mañana, cuando el sol estaba a pleno, se fue arrimando la concurrencia hacia el lugar del acto oficial. Los asistentes se cruzaron a Weretilneck y De Angeli fundidos en un abrazo, a pesar de intereses coyunturales contrapuestos; a Nicolás Pino atendiendo a la prensa; a casi todos los intendentes de la región; y a dos candidatos al Senado, como Facundo López (JDRN) y Juan Martín (PRO), fundirse en un abrazo. El oficialismo tuvo asistencia casi perfecta de candidatos, porque también estuvieron la segunda candidata al Senado, Andrea Confini, y el primer candidato a diputados, Juan Pablo Muena. Martina Lacour, candidata a diputada nacional por el PRO, fue una de las laderas del senador De Angeli. La dirigencia de Fuerza Patria optó por no asistir al evento.

Discursos

Segatori, emocionado por su despedida de la Rural al vencer el mandato, manifestó la importancia, para que el campo no quede sujeto a los vaivenes del clima, de “integrar el secano con el bajo riego”, y dijo: “Vemos con buenos ojos las gestiones de Provincia”, en relación con la búsqueda de un financiamiento por 80 millones de dólares para llevar electricidad a las tres áreas con potencial de riego, como son Colonia Josefa, Negro Muerto y Conesa-Guardia Mitre.

Sobre la cuestión sanitaria, Segatori se mostró a favor de “una zona sin vacunación más amplia” y propuso que las medidas futuras “queden en manos de la ciencia”.

Luego, reconoció que, a pesar de la flexibilización de la barrera, la demanda de ganado en pie para faena en la región “ha sido muy buena”, y acotó: “Al consumidor le mintieron”.

Ganadería Choele 2025 2 El senador De Angeli junto al Gobernador de Río Negro y el presidente de la SRA.

Pino resaltó que “hace más de 20 años los gobiernos se han dedicado a ponerle palos en la rueda a los que quieren producir”, y recordó la época en que “nada valía nada, porque un novillo costaba lo mismo que un tanque de gasoil”. Se lamentó porque la producción de carne “se encuentra estancada en 3 millones de toneladas al año”, y que “a pesar de todas esas trabas, seguimos produciendo esos 3 millones de toneladas de carne”.

“Senador De Angeli, es un orgullo que recorras toda nuestra provincia”, lanzó en la apertura de su discurso el gobernador Weretilneck, en referencia a la visita proselitista del dirigente del PRO.

“Se invirtió mucho en el estatus sanitario de la Patagonia”, advirtió, y volvió a incluir entre las economías a defender y garantizar su prestigio sanitario “a nuestra fruticultura”.

Aprovechó para diferenciarse una vez más de la gestión de Javier Milei, y exclamó: “Nos insubordina que se tomen decisiones en Buenos Aires sin consultarnos”. Y sin perder tiempo destacó: “A los consumidores los han estafado. Les dijeron una cosa, por otro lado estigmatizaron a los productores, y ninguno de los cortes, salvo el asado, ha bajado”.

Sobre el tradicional corte argentino, Weretilneck criticó su calidad y lo calificó como “una verdadera afrenta para nuestros consumidores, porque lo que ingresó es una verdadera porquería”.

