Patagonia: El desembarque de calamar duplica registros y acelera la industria

Las exportaciones a China superaron los 486 millones de dólares, traccionadas por la zafra récord.

Los muelles argentinos procesan un volumen de capturas sin precedentes en el inicio de 2026. Según los registros oficiales de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, los desembarques totales alcanzaron las 212.721,6 toneladas entre el primero de enero y los primeros días de marzo.

Este dinamismo operativo responde fundamentalmente al comportamiento del calamar Illex , especie que ya superó las 123.679 toneladas en el primer bimestre. Esta cifra representa el doble del volumen obtenido durante el mismo periodo del año anterior, cuando se declararon 62.221 toneladas.

La zafra actual muestra una intensidad tal que, en apenas sesenta días, los ingresos a puerto rozan la totalidad de lo desembarcado durante todo el ciclo 2025.

La coyuntura extractiva impactó con fuerza en las métricas económicas nacionales. El Índice de Producción Industrial Pesquero (IPI) del INDEC registró un aumento interanual del 49,9% durante enero de 2026. Este crecimiento encontró su motor principal en la pesca marítima, la cual trepó un 53,7% y aportó 44 puntos de incidencia sobre la variación total del sector. Dentro del desglose biológico, los moluscos explicaron 45,6 puntos del incremento del IPI pesquero, con una suba del 197,7% en su categoría.

Por el contrario, la flota de buques fresqueros anotó una leve caída del 0,9%, lo que evidenció que el salto productivo se concentró en el segmento congelador, específicamente en la flota potera, que avanzó un 174,6% en sus niveles de descarga.

Puertos de la región

Patagonia consolidó su rol como eje logístico de la actividad. Puerto Madryn lideró la estadística nacional con 61.454,7 toneladas descargadas, reafirmando su capacidad para absorber el flujo de la flota industrial.

En la provincia de Santa Cruz, Puerto Deseado concentró el 88% de la actividad provincial con 39.256,3 toneladas, favorecido por su cercanía estratégica a los caladeros de calamar. El movimiento en los muelles santacruceños alcanzó las 44.620,7 toneladas totales, con un pico de actividad durante febrero que representó un crecimiento del 20% respecto al mes inicial del año.

Otros nodos como Rawson, con 41.831,7 toneladas, y Mar del Plata, con 52.060,9 toneladas, completaron el mapa de una temporada con impacto federal.

unnamed (16)

La variedad de la ZZE

El escenario de abundancia no se limitó únicamente a los cefalópodos. La merluza Hubbsi mostró una excelente performance con incrementos del 21% al sur del paralelo 41 y un notable 96% al norte de dicha latitud dentro de la Zona Económica Exclusiva. En contraste, la pesquería de langostino onshore enfrentó un cierre de temporada complejo pese a acumular 68.945,7 toneladas al 5 de febrero.

El sector advirtió sobre un sobrestock en las cámaras de frío y una demanda internacional más selectiva que tensionó los plazos de pago más allá de los 30 días previstos.

A pesar de estos desafíos logísticos, el abadejo y las rayas mantuvieron rendimientos sólidos que fortalecieron el balance general del bimestre.

La vitalidad operativa se tradujo en ingresos de divisas fundamentales para la economía. Durante 2025, la industria pesquera generó más de USD 2.010 millones, lo cual representó el segundo mejor registro histórico para el país.

El calamar lideró este crecimiento con un ascenso del 32,5% en el monto exportado, alcanzando los 550 millones de dólares.

China desplazó a España como principal destino, con compras por USD 486 millones, seguida por el mercado español con USD 373 millones y Estados Unidos con USD 158 millones. Los precios promedio reflejaron alzas importantes, donde el langostino cotizó a 7.240 dólares por tonelada y el calamar subió un 11,5% interanual.

La eficiencia tecnológica de la flota argentina y la abundancia del recurso posicionan a 2026 como un año de marcas históricas.

Fuente: Redacción +P