Saqueo en el Atlántico Sur: Argentina multa con 900 mil dólares a un pesquero extranjero

La sanción, aplicada sin captura física del buque, consolida un nuevo sistema de vigilancia electrónica y refuerza la política de tolerancia cero contra la pesca ilegal en aguas argentinas. Foto Vessel Finder, en Argenports.

El gobierno de Argentina oficializó una medida drástica contra la pesca ilegal que marca un punto de inflexión en la custodia de la Zona Económica Exclusiva Argentina ( ZEEA ). Las autoridades competentes sancionaron al buque pesquero Bao Feng, de bandera de Vanuatu, tras confirmar su incursión no autorizada en aguas jurisdiccionales.

La penalidad económica impuesta asciende a la cifra de $1.260 millones de pesos, lo cual representa aproximadamente 900.000 dólares estadounidenses.

Esta suma no contempla únicamente la infracción directa, sino que incluye también el resarcimiento por los gastos operativos que demandó el procedimiento de monitoreo y control.

La resolución administrativa emanó de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía. Este organismo trabajó de manera coordinada con la Prefectura Naval Argentina y la Subsecretaría de Recursos Acuáticos y Pesca para consolidar un frente institucional sólido contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada.

El caso del Bao Feng sobresale porque la sanción se aplicó sin que mediara una captura física de la unidad en el mar, lo que demuestra la validez jurídica de las pruebas digitales obtenidas mediante sistemas remotos.

Vigilancia tecnológica y el Sistema Guardacostas

El inicio de las actuaciones administrativas se remonta al pasado 10 de enero, fecha en la que los operadores de la Prefectura Naval Argentina detectaron movimientos sospechosos a través del Sistema Guardacostas.

Esta plataforma tecnológica constituye una herramienta de vanguardia para la vigilancia marítima, ya que facilita el monitoreo de la flota pesquera en tiempo real sobre la vasta superficie del Atlántico Sur. Gracias a la precisión de estos sensores, el Estado Nacional obtuvo evidencia irrefutable sobre la ubicación exacta y el comportamiento del navío extranjero.

De acuerdo con los registros técnicos analizados, el buque extranjero permaneció dentro de la ZEEA por un lapso aproximado de una hora y media. Durante ese intervalo de tiempo, los sistemas registraron que la embarcación navegó a una velocidad inferior a los 4 nudos.

En el ámbito de la inteligencia marítima, este patrón operativo resulta característico de las maniobras de pesca, pues la baja velocidad indica que los aparejos de captura se encuentran sumergidos y en plena actividad.

Validación de datos y cambio de paradigma en el control

La contundencia de las pruebas recolectadas por el Sistema Guardacostas recibió un respaldo adicional mediante el uso de la plataforma Skylight. Esta herramienta de análisis satelital permitió a los especialistas argentinos validar la trayectoria y los tiempos del Bao Feng con estándares internacionales de precisión.

La convergencia de ambas tecnologías garantizó la robustez necesaria para avanzar con la sanción económica efectiva, incluso ante la ausencia de una interceptación presencial por parte de unidades de superficie de la Armada o la Prefectura.

Este procedimiento representa uno de los primeros antecedentes en los que el país logra penalizar a una flota extranjera basándose exclusivamente en evidencia tecnológica de alta complejidad.

La capacidad de sancionar a distancia reduce los costos operativos del Estado y amplifica de forma exponencial el radio de control sobre el recurso ictícola nacional. Además, envía un mensaje disuasorio contundente a las flotas que operan habitualmente en el límite de la milla 200, donde la presión pesquera externa amenaza la sostenibilidad del ecosistema marino.

Defensa de los recursos estratégicos y soberanía nacional

La pesca ilegal figura entre las mayores amenazas para el patrimonio biológico y económico de la nación. El impacto negativo no solo afecta la biodiversidad del mar, sino que perjudica directamente a la industria pesquera argentina, la cual debe competir en condiciones desleales frente a naves que ignoran las regulaciones locales e internacionales.

Por este motivo, el Gobierno Nacional ratificó su compromiso con una política de tolerancia cero contra cualquier actividad que vulnere la integridad de la ZEEA.

El éxito de esta operación técnica e institucional introduce un cambio estructural en la estrategia de defensa de los intereses argentinos en el Atlántico Sur. La combinación de marcos legales actualizados y herramientas de monitoreo en tiempo real asegura una vigilancia permanente sobre la zona. Con esta sanción millonaria, Argentina fortalece su posición soberana y establece un estándar de rigor que marcará las futuras acciones de control en la región.

Fuente: Argenports con aportes de Redacción +P