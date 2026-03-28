Una histórica marca de alimentos generará 700 puestos de trabajo en el conurbano

El proyecto ya comenzó y generó 200 empleos, con la promesa de sumar otros 500 en los próximos meses.

La expansión industrial vuelve a ser noticia en la provincia de Buenos Aires, esta vez de la mano de una de las marcas más reconocidas del rubro alimentos en Argentina . La empresa Marolio anunció una ambiciosa inversión que no solo ampliará su capacidad productiva, sino que además tendrá un fuerte impacto en el empleo: se prevé la creación de 700 nuevos puestos de trabajo en el oeste del conurbano bonaerense.

El proyecto tendrá lugar en la localidad de General Rodríguez , ubicada a unos 60 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires. Allí, la compañía desarrollará un nuevo polo industrial que incluirá un centro de distribución, la finalización de una planta de producción de vinagre y la instalación de molinos de trigo. Este conjunto de iniciativas apunta a fortalecer la cadena de valor de la empresa, incrementar su producción y optimizar la logística de distribución en todo el país.

Una inversión con impacto inmediato en el empleo

Según trascendió a través de la Agencia Noticias Argentinas, el proceso ya está en marcha. De hecho, el inicio de los trámites administrativos y las primeras tareas vinculadas al proyecto ya generaron empleo para 200 operarios. Este número representa una primera etapa dentro de un plan más amplio que, una vez completado, sumará otros 500 puestos de trabajo adicionales, alcanzando así el total de 700 empleos prometidos.

El anuncio fue realizado por el propio empresario a través de su cuenta en la red social X, donde destacó el valor de apostar por el desarrollo productivo en el país. “Orgullosos de invertir en Argentina con un nuevo centro de distribución, finalización de la planta de vinagre y molinos de trigo en General Rodríguez. Comenzamos con los trámites de inicio de obra de construcción en el Municipio, así generamos ya 200 puestos de trabajo y luego 500 más”, expresó.

La iniciativa se inscribe en un contexto económico desafiante para la industria nacional, donde las inversiones productivas no siempre logran sostenerse debido a la volatilidad macroeconómica. En ese marco, el anuncio de Marolio adquiere una relevancia particular, ya que implica no solo una apuesta por el crecimiento empresarial, sino también un compromiso con la generación de empleo genuino.

Proyección regional y desarrollo industrial

Desde el ámbito local, se espera que el proyecto tenga un impacto positivo en la economía de General Rodríguez y zonas aledañas. La creación de puestos de trabajo directos se verá complementada por un efecto multiplicador en sectores vinculados, como el transporte, la construcción, los servicios y los proveedores industriales. Además, la instalación de infraestructura productiva de esta magnitud podría incentivar la llegada de nuevas inversiones a la región.

marolio La firma Marolio ya puso en marcha el proyecto y anticipa un fuerte impacto en el empleo local.

Especialistas en desarrollo económico destacan que este tipo de proyectos son clave para dinamizar economías regionales, especialmente cuando se trata de industrias alimenticias, que suelen tener una fuerte integración con el sector agropecuario. En este caso, la incorporación de molinos de trigo sugiere una mayor articulación con la producción primaria, lo que podría beneficiar a productores locales.

Por otro lado, la ampliación del centro de distribución permitirá mejorar la logística y reducir costos operativos, lo que podría traducirse en una mayor competitividad en el mercado interno. En un contexto donde el consumo muestra altibajos, la eficiencia en la cadena de suministro se vuelve un factor determinante para sostener precios y garantizar el abastecimiento.

Si bien aún no se difundieron detalles específicos sobre los plazos de finalización de las obras, el inicio de los trámites y la generación temprana de empleo son señales concretas de avance. La expectativa está puesta en que el desarrollo del polo industrial se concrete en los tiempos previstos y cumpla con las proyecciones anunciadas.

En definitiva, la inversión de Marolio representa una noticia alentadora para el sector productivo argentino. Más allá de los desafíos estructurales que enfrenta la economía, iniciativas como esta muestran que aún existen oportunidades para crecer, generar empleo y fortalecer la industria nacional.

Fuente: Agencia NA con aportes de Redacción +P.