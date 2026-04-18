Scioli impulsa el Turismo Rural en la Patagonia y analiza el plan de manejo del guanaco

Daniel Scioli junto a referentes de la CRA analizando el potencial del turismo rural patagónico.

Dirigentes ruralistas de la Patagonia asistieron a una reunión que el secretario de Turismo y Ambiente de la Nación, Daniel Scioli , programó con la conducción de Confederaciones Rurales Argentinas ( CRA ). En dicho encuentro, el funcionario nacional solicitó un relevamiento de establecimientos rurales para incorporarlos a un catálogo de turismo rural ; por su parte, los dirigentes del campo plantearon inquietudes ambientales, destacando la presentación de un plan de manejo del guanaco para la provincia de Santa Cruz.

A la mesa de trabajo se sentaron el presidente de CRA, Carlos Castagnani , junto a los dirigentes César Guatti (Santa Cruz), Daniel Lavayén (Río Negro) y Sebastián Apesteguía (Santa Cruz), con el fin de abordar diversas temáticas inherentes a las economías regionales patagónicas.

Scioli propuso trabajar de manera articulada con la CRA para el desarrollo del producto "Turismo Rural", incorporando nueva oferta y estancias al relevamiento. Asimismo, se planteó la creación de nuevas rutas para este segmento y su posterior difusión y promoción.

“Fue una instancia provechosa. Tras un tiempo sin acceso a ciertos funcionarios, se abre un espacio de diálogo interesante”, aseguró Lavayén. El dirigente adelantó que se analizaron líneas de financiamiento para que los establecimientos rurales mejoren sus predios y su posicionamiento en redes sociales para elevar su perfil turístico.

image Relevamiento nacional: buscan sumar más estancias y establecimientos al catálogo de agroturismo. patagonia.gob.ar

Convivencia y desafíos productivos

Durante la reunión —en la que también participaron Pablo Cagnoni, director de Promoción y Desarrollo, y Laura Scimone, coordinadora de Destinos Turísticos— se trataron temas prioritarios como:

La creciente problemática del guanaco y su impacto sobre la producción ovina.

El avance de los predadores .

Las dificultades para el manejo de fauna silvestre en áreas bajo la órbita de la Administración de Parques Nacionales.

Cuestiones sanitarias y la necesidad de políticas activas que acompañen al productor.

En este marco, la CRA impulsó una propuesta de desarrollo de la ganadería ovina patagónica sustentable, incorporando herramientas como los bonos de carbono para potenciar prácticas productivas amigables con el ambiente. También se remarcó la necesidad de avanzar en esquemas de convivencia entre las distintas actividades económicas, incluyendo la minería y la explotación de hidrocarburos.

Desde el Gobierno nacional se informó que Scioli trabaja junto a la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca para actualizar la oferta de establecimientos productivos mediante un relevamiento nacional de agroturismo. Además, ya se encuentra disponible una Guía para el Desarrollo del Turismo Rural Productivo en la web oficial, y se anunció un encuentro virtual para gestores públicos en el mes de mayo.

WhatsApp Image 2026-04-13 at 19.37.51 (1) La carne de guanaco comenzó a comercializarse en Santa Cruz.

El Plan de Manejo del Guanaco

Aprovechando que Scioli es la principal autoridad ambiental del país, los dirigentes le adelantaron un proyecto para mejorar la comercialización del guanaco. El plan incluye el diseño de extensos corrales que abarcarían cientos de kilómetros, delimitados entre la Ruta Nacional N° 3 y la línea de ribera de la costa atlántica.

Esta iniciativa implicaría la instalación de alambrados de mayor altura (debido a la capacidad de salto del animal), los cuales deberían contar con al menos 9 o 10 hilos, en lugar de los 7 hilos habituales.

FUENTE: Redacción +P