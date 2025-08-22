Video inédito: Migración de guanacos en Mendoza

El Día Internacional del Guanaco , celebrado cada 23 de agosto, se presenta como un momento que permite nos brinda una oportunidad para repensar la intersección entre la conservación ambiental y la gestión económica del territorio. En la provincia de Mendoza, un proyecto colaborativo entre la organización WCS Argentina y el gobierno provincial logró un hito de conservación que tiene profundas implicaciones para el desarrollo sostenible.

Desde WCS Argentina difundieron un video inédito, capturado en el Área Natural Protegida La Payunia , que muestra la espectacular migración de guanacos, un fenómeno que no solo es un tesoro ecológico, sino también un activo económico estratégico.

La singularidad de este caso reside en la demostración de cómo la cooperación entre el sector público y el privado puede generar un valor tangible. Gracias a la donación de 82.000 hectáreas de tierras privadas al patrimonio público por parte de WCS Argentina, se ha consolidado un corredor migratorio de 150 kilómetros que garantiza la movilidad de entre 25.000 y 40.000 guanacos anualmente.

“Con estas imágenes buscamos compartir el valor de las áreas protegidas para resguardar las migraciones de guanacos, que son ancestrales en nuestro continente, y para mantener todos los procesos ecológicos que sostienen la vida silvestre y la salud de los ecosistemas. También es fundamental asegurar la conectividad entre diferentes áreas protegidas para favorecer los desplazamientos de esta especie en el escenario de cambio climático”, explica Fernando Miñarro, gerente de áreas protegidas terrestres de WCS Argentina.

Este proceso, supervisado por el Ministerio de Energía y Ambiente de Mendoza, asegura la continuidad de un proceso ecológico considerado bajo amenaza a nivel global.

El rol económico del guanaco y la conservación

WCS Argentina aseguró, a través de un comunicado, que, desde una perspectiva económica, la conservación del guanaco es mucho más que un acto de protección de la fauna. Este herbívoro, con sus almohadillas que no erosionan el suelo y su hábito de pastoreo que estimula el rebrote de las pasturas, es un activo natural que contribuye a la salud del ecosistema. Un entorno natural robusto es un prerrequisito para la inversión sostenible a largo plazo, ya que mitiga riesgos asociados a la degradación de la tierra y la pérdida de biodiversidad.

La declaración de la ministra de Energía y Ambiente de Mendoza, Jimena Latorre, subraya esta visión. Al afirmar que la provincia está "haciendo los deberes para su conservación", reconoce que estas acciones son un prerrequisito para atraer inversiones que buscan credenciales de sostenibilidad.

unnamed (37)

En un mercado global cada vez más consciente del impacto ambiental, la capacidad de una región para proteger sus activos naturales se traduce directamente en una ventaja competitiva para la atracción de capital.

La inclusión del guanaco en la lista internacional de la Convención sobre Especies Migratorias (CMS) en 2024 refuerza la relevancia de este esfuerzo a nivel global. El proyecto de La Payunia no solo resguarda un fenómeno local, sino que se alinea con una tendencia internacional que busca la coordinación entre gobiernos para la protección de especies transfronterizas.

Este alineamiento puede abrir puertas a nuevas fuentes de financiamiento, como lo demuestran las donaciones recibidas de entidades como la UICN de Países Bajos.

La esquila de guanacos en silvestría, con buenas prácticas, es una alternativa complementaria para la producción ganadera.

Un modelo de valor sostenible

La iniciativa de Mendoza en La Payunia es un caso de estudio sobre cómo la gestión de un activo natural, en este caso la migración de los guanacos, puede generar valor económico. Al asegurar la continuidad de este corredor, se preserva un ecosistema funcional que puede ser un motor para el ecoturismo especializado, la investigación científica y la consolidación de una marca de sostenibilidad para la región.

En un momento en que el capital global se orienta cada vez más hacía proyectos con criterios ESG (ambientales, sociales y de gobernanza), la alianza público-privada en Mendoza se presenta como un modelo a seguir. Demuestra que la conservación no es una restricción al desarrollo, sino un componente esencial para construir una economía resiliente y atractiva para la inversión de largo plazo.



Fuente: WCS Argentina con aportes de +P