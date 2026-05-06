El mercado clandestino de vino en Irán: cómo sobrevive bajo la prohibición islámica

Desde la revolución islámica de 1979, Irán impone una prohibición casi total sobre el alcohol. La ley sanciona tanto la producción como la venta y el consumo. Sin embargo, en las grandes ciudades y en algunas zonas rurales persiste un mercado clandestino de vino que desafía los controles policiales y se adapta a cada nueva restricción. La brecha entre la norma religiosa del Estado y los hábitos de una parte de la sociedad urbana es el combustible que mantiene vivo este circuito oculto.

La producción ilegal ocurre en espacios privados: casas particulares, sótanos y pequeños talleres improvisados, alejados de cualquier ruta comercial formal. El producto circula mediante contactos personales y mensajes cifrados. La cadena es deliberadamente corta y opaca, porque cualquier eslabón débil puede derivar en detenciones, decomisos o multas severas. Los vendedores cambian de ubicación con regularidad y operan a través de redes cerradas que dificultan la identificación por parte de las autoridades.

Antes de la revolución, Irán contaba con una tradición vinícola reconocida, ligada especialmente a la región de Shiraz. Esa herencia cultural, aunque prohibida por el régimen de los ayatolás, no desapareció del todo: sobrevivió como práctica doméstica transmitida en familias que conservan el conocimiento de la elaboración artesanal.

El riesgo sanitario: el precio invisible del vino clandestino

La calidad del vino producido ilegalmente es extremadamente desigual. Una parte significativa se elabora con métodos rudimentarios y sin ningún tipo de control sanitario. Además, circulan botellas adulteradas o mezcladas con alcohol industrial, un problema que ha derivado en intoxicaciones graves en distintos momentos. Para el consumidor, cada compra implica una apuesta: no existe garantía alguna sobre el origen, la composición ni la inocuidad del producto.

El precio varía según el acceso y el riesgo asumido por el vendedor. Algunas botellas artesanales se comercializan como artículos escasos, a valores elevados. Otras se ofrecen sin etiqueta y a bajo costo. La lógica del mercado clandestino no responde a la oferta y la demanda convencionales, sino a la exposición al riesgo de quienes intervienen en la cadena.

Una demanda que las redadas no logran extinguir

Las autoridades iraníes realizan operativos periódicos y anuncian decomisos de alcohol ilegal con regularidad. Aplican penas a productores y distribuidores. Aun así, la represión no ha conseguido desmantelar el fenómeno. En Teherán y otras ciudades importantes, jóvenes y adultos adquieren vino clandestino para reuniones privadas y celebraciones familiares. La demanda persiste porque la distancia entre la norma oficial y la práctica social sigue siendo amplia.

El mercado del vino prohibido en Irán no es solo una infracción legal: es un fenómeno social que refleja cuánto puede divergir la norma del Estado de los comportamientos de una parte de su población. Bajo presión constante y con una lógica marcada por el secreto, el vino sigue circulando. Fabricado en la clandestinidad, vendido con cautela y consumido en privado, este producto prohibido lleva más de cuatro décadas resistiendo.

FUENTE: Redaccción +P