Efecto Irán: Exportadores de fruta tuvieron que pagar 9,1% más caro los fletes al puerto

Eel aumento en vez de aplicarse desde esta semana, será retroactivo al primero de abril.

Poco antes del mediodía se firmó la paz entre los empresarios del transporte, que acarrean fruta al puerto de San Antonio Este , y los dueños de los galpones de empaque, luego de casi 48 horas de un paro que impidió la salida de los pedidos formulados por los compradores internacionales.

Los exportadores tuvieron que ceder de su posición inicial, y el 8% de aumento ofrecido mediante un correo electrónico, se transformó en un 9,1% en la reunión virtual sostenida con los duelos de los 120 camiones involucrados en la logística anual de postcosecha.

Además, el aumento en vez de aplicarse desde esta semana, será retroactivo al primero de abril, un punto inclaudicable para los transportistas.

“Ya estamos cargando”, dijo Manuel Sánchez, uno de los negociadores por parte de la Cámara Patagónica de Empresas de Autotransporte de Cargas (CAPEAC), al ser consultado sobre el fin del conflicto.

En un breve comunicado, informaron que el aumento aceptado implica “aplicar la totalidad de los aumentos de combustible producidos del 01/2 al 30/03 (24,98%)”, lo que había impactado en el 9,1% reconocido por los exportadores.

“Vemos satisfactoria la respuesta de los exportadores entendiendo la situación actual”, indicaron los propietarios de los camiones antes de ordenar a sus choferes que podían volver a las rutas.

De la última negociación participaron representantes de la empresa PAI, del Grupo Prima (Moño Azul y Patagonian Fruits), mientras que, por el lado de los transportistas, además de Sánchez, asistió el presidente de la CAPEAC, Aníbal Tortoriello.

Nicolás Sánchez, de Prima, había considerado como “desmedida la paralización si estás negociando”, y a pesar de esa tensa situación, continuó un ferviente intercambio de propuestas en las últimas horas.

La llegada de un buque el lunes antes del mediodía al puerto del Este sumó presión a las negociaciones, atento los mayores costos portuarios que se generan durante la espera de la nave en el muelle.

Fuente: Redacción +P.