Escala la tensión: camioneros rechazan aumento y siguen frenadas las cargas al puerto

Sin carga de camiones y con un barco esperando, el conflicto escala tras el rechazo al aumento propuesto y el reclamo por mayores tarifas.

A pesar del intercambio de correos y mensajes, no hubo acuerdo entre los empresarios transportistas de fruta y el grueso de los empresarios exportadores, y siguió interrumpido, por la medida de fuerza de los primeros, el envío de cajas al puerto de San Antonio Este, lo que comenzó a causar las primeras consecuencias (y costos), si se tiene en cuenta que durante la jornada del lunes arribó a la terminal portuaria un buque que espera su carga.

La propuesta formal llegó por mail antes del mediodía, con el reconocimiento de los exportadores de un incremento en los costos, y por eso propusieron un aumento del 8 % a partir de esta semana (mitad de abril).

Pero uno de los principales negociadores, por el lado de los dueños de casi 120 camiones que cada temporada “tiran” fruta al puerto, Manuel Sánchez, ya sobre el mediodía de ayer calificó como “inviable el 8 por ciento que nos proponen, y además, si hay un aumento, debe ser por todo abril, no de ahora en adelante”, explicó.

El presidente de la Cámara Patagónica de Empresas de Autotransporte de Cargas (CAPEAC), Aníbal Tortoriello, hizo el seguimiento de las negociaciones y adelantó que esperan poder concretar una reunión con los empresarios, que, en este caso puntual, están siendo representados por el presidente de la Cámara Argentina de Fruticultores Integrados (CAFI), Nicolás Sánchez, CEO de Grupo Prima.

“Por lo que pudimos comprobar, no cargó ningún camión durante el día”, aseguró Sánchez, quien explicó que la medida fue notificada a Logística Patagonia Norte S. A., porque es quien debe hacer el monitoreo de la carga de los camiones, garantizar la trazabilidad, y que surgió en 1997 para coordinar la relación entre los transportistas y los exportadores de fruta.

“Nosotros entendemos que a ellos también les subieron mucho los fletes marítimos, pero existe una cadena de situaciones; no podemos seguir trabajando con rentabilidad cero”, dijo el transportista.

Agregó que desde marzo, además, se incrementó un 2,5 % la mano de obra, y que el combustible representa el 44 % del costo del flete, y que ante ese panorama “no podemos trabajar para perder plata”.

Paro por los costos

Según pudo corroborar +P, la oferta iba a rondar “entre el 6 y el 8 %”, algo que los empresarios del sector aceptaron a regañadientes. Por un lado, niegan el argumento de los transportistas de pedir el incremento de la tarifa de los fletes proporcional al aumento en los combustibles de los últimos 40 días.

paro camionero Camioneros y exportadores no logran acuerdo: no sale fruta al puerto, suben los costos y crece la preocupación por el impacto en las exportaciones.

Los dueños de los camiones aseguran que ese insumo se incrementó un 22 %, haciendo un promedio entre las distintas estaciones de servicio. Pero ese incremento en el costo del combustible, dicen los exportadores, impacta en no más del 8 % en el costo final del flete.

Consultado un empresario frutícola, contó qué es lo que pasa cuando se da vuelta y se pone a negociar con los compradores internacionales: “¿Vos pensás que a un supermercado de Alemania o de Estados Unidos le podemos decir que nos tiene que pagar un 10 % más por la fruta porque nos aumentan los costos?”

El paro de los transportistas, si se quiere, es síntoma de un país que cruje ante el avance de los cambios en el modelo económico. En riguroso off the record, otro empresario confió: “Esto es como volver a la Argentina de antes, en la que todo el mundo quería subirse algunos índices (económicos) por las dudas, y cada cámara armaba su propio índice, poniéndose unos puntos por encima del indicador oficial”.

Fuente: Redacción +P.