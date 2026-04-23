Cómo evitar pérdidas en la bodega y diferenciar vinos en crisis

La microbiología enológica detecta fallas en la fermentación antes de que arruinen la cosecha.

La vendimia 2026 cierra en un contexto de extrema presión para la industria vitivinícola argentina. El aumento sostenido de los costos operativos, la parálisis en los precios de la uva —sin actualización desde 2024— y el derrumbe del consumo tanto en el mercado local como en el internacional configuran un escenario que exige soluciones concretas e innovadoras.

En ese marco, la microbiología aplicada a la producción de vino emerge como una herramienta estratégica para reducir pérdidas y, al mismo tiempo, agregar valor diferencial a los productos.

Fermentación: el proceso invisible

Cada cosecha de uva representa no solo el momento culminante del ciclo de la vid, sino también el punto de partida de uno de los procesos más determinantes en la elaboración del vino: la fermentación. En ese estadio, invisible al ojo humano pero decisivo para el resultado final, intervienen microorganismos cuyo comportamiento puede definir si un vino alcanza su potencial o se convierte en una pérdida económica.

"Es acá donde el análisis microbiológico juega un papel fundamental. En un mercado globalizado que tiende a la homogeneización de los sabores, la identidad de un vino, moldeada por el clima, el suelo, las prácticas agrícolas y la historia del lugar, es un valor diferencial", señala el microbiólogo Germán González Riachi, fundador del laboratorio microbiológico móvil Ciencia del Vino.

Las levaduras transforman el azúcar en alcohol durante la fermentación alcohólica, mientras que las bacterias lácticas suavizan la acidez en la fermentación maloláctica. Estos microorganismos son, en definitiva, los arquitectos invisibles de la calidad, el aroma, la estabilidad y el carácter de cada vino.

Detección temprana para evitar pérdidas

La contaminación microbiana en bodega puede originarse en deficiencias en los procesos de limpieza y desinfección, en una estabilización insuficiente durante la crianza previa al fraccionamiento, o en factores intrínsecos propios de cada vino. El resultado, cuando no se detecta a tiempo, puede ser la pérdida de un tanque entero o incluso de una cosecha completa.

El enfoque que propone Ciencia del Vino es preventivo: el laboratorio móvil opera directamente en cada bodega durante el proceso de fermentación, lo que permite detectar en tiempo real tanto las paradas o detenciones de fermentación como la presencia de contaminación microbiana. "Más allá de la prevención, la microbiología abre la puerta a la diferenciación. Al aislar y utilizar levaduras nativas, propias de cada viñedo, las bodegas pueden reforzar la identidad de sus vinos", apunta González Riachi.

Esta capacidad de intervención inmediata permite corregir desviaciones antes de que alteren el sabor, el aroma o la composición del vino, evitando que el producto termine convertido en vinagre.

image Las levaduras nativas definen la identidad única de cada vino según su origen territorial.

Las levaduras nativas

Uno de los conceptos más relevantes que introduce la microbiología enológica moderna es el de las levaduras nativas. Lejos de ser un elemento accesorio, estas levaduras son el resultado de un proceso de selección natural único e irrepetible.

Cada viñedo y cada bodega albergan su propia comunidad microbiana, una suerte de "huella digital" invisible, moldeada por el clima, la composición del suelo, las variedades de uva cultivadas, las prácticas agrícolas, los métodos de vinificación y la historia particular del lugar. Identificar, aislar y potenciar esas levaduras autóctonas permite a las bodegas producir vinos con una identidad territorial genuina, un atributo de valor creciente en mercados internacionales cada vez más exigentes y atentos a la autenticidad.

El contexto que lo vuelve urgente

La industria vitivinícola argentina genera más de 113.000 empleos directos y posiciona al país como el quinto productor mundial de vino. Sin embargo, el sector atraviesa una crisis estructural de múltiples dimensiones.

El consumo per cápita cayó de 90 litros por habitante por año en la década de 1970 a apenas 16 litros por habitante por año en la actualidad, según datos de la Corporación Vitivinícola Argentina. A esa contracción de la demanda se suma el auge de otras bebidas alcohólicas, el sobrestock acumulado y una crisis hídrica que amenaza la viabilidad de numerosos viñedos.

En simultáneo, los precios de la uva permanecen sin actualización desde 2024, mientras que los costos de cosecha y transporte crecieron más del 100%. La desregulación del mercado, que implicó que el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) dejara de fiscalizar las etapas intermedias del proceso productivo para concentrarse únicamente en el control del producto final, dejó a los pequeños y medianos productores en una posición de marcada desventaja frente a los grandes formadores de precios.

Fue precisamente en ese contexto de menor control institucional que González Riachi diseñó su laboratorio microbiológico ambulante, con el objetivo de cubrir un vacío crítico en el monitoreo de calidad durante la fermentación.

La ciencia como herramienta de resiliencia

Ante un panorama de presión económica sostenida, la aplicación sistemática de la microbiología enológica en bodegas de distinto tamaño se presenta como una estrategia de doble impacto: por un lado, reduce el riesgo de pérdidas por contaminación o fallas en la fermentación; por otro, habilita la construcción de una identidad diferencial basada en las características únicas del territorio, el clima y las cepas de cada productor.

En un mercado que ya no perdona ineficiencias ni tolera la falta de identidad, incorporar la ciencia al proceso productivo deja de ser una opción para convertirse en una condición de supervivencia.

FUENTE: Expoagro con aportes de Redacción +P