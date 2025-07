Brasil y China: nueva ruta comercial transforma el transporte hacia Asia con 10.000 millones de dólares en juego

Este avance se concretó a través de un memorando firmado entre el Ministerio de Transporte de Brasil, a través de Infra SA, y el China Railway Economic and Planning Research Institute Co., Ltd., un brazo estratégico del gigante estatal China State Railway Group. El objetivo: planificar un sistema de transporte integrado que fortalezca la participación china en el sistema ferroviario brasileño y fomente una nueva integración logística regional.