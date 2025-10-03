Cítricos en alerta: normas de supermercados ponen en riesgo el comercio de fruta

Los exportadores y productores acusan a los supermercados de poner normas comerciales y sanitarias en forma unilateral.

La Organización Mundial de los Cítricos (WCO, por sus siglas en inglés), entidad que agrupa a productores y exportadores de cítricos a nivel global, ha manifestado su “profunda preocupación” por la creciente tendencia de los supermercados internacionales a imponer protocolos privados de seguridad alimentaria que superan los marcos legales vigentes.

De acuerdo con la organización, estas exigencias, que en muchos casos no se basan en evidencia científica, ponen en riesgo la sostenibilidad del sector, el sustento de los agricultores y, de manera indirecta, el abastecimiento de frutas cítricas en los mercados de consumo.

Durante las últimas semanas, la WCO ha evaluado junto con sus miembros los efectos que la proliferación de estas normas privadas genera en la industria, en particular en lo referente a productos fitosanitarios y límites máximos de residuos (LMR). La organización considera que las exigencias adicionales de ciertos supermercados contradicen la ciencia disponible y minan la confianza en la labor regulatoria de las autoridades competentes.

Riesgos para productores y consumidores

Boitshoko Ntshabele, representante de la Citrus Growers’ Association (CGA), señaló que mientras los productores cumplen estrictamente con las regulaciones nacionales e internacionales para garantizar la inocuidad de las frutas, los supermercados están aplicando requisitos privados “que superan los mínimos legales y pueden afectar la competitividad y el volumen de las exportaciones”.

Ntshabele advirtió, además, que estas prácticas podrían limitar la eficacia de tratamientos esenciales contra plagas y enfermedades agravadas por el cambio climático. “Si se restringen sustancias autorizadas por ley, se debilita la capacidad de los agricultores para proteger sus cultivos”, añadió.

En el documento titulado “Criterios privados de seguridad alimentaria y su impacto en el sector de los cítricos”, presentado por la WCO en la feria Fruit Attraction de Madrid y publicado en inglés, español y francés, se destacan tres problemáticas principales:

-Prohibición de sustancias activas legalmente aprobadas, lo que compromete el control de plagas.

-Imposición de límites de residuos más estrictos que los legales, lo que incrementa el riesgo de resistencia, desperdicio de alimentos y pérdidas económicas.

-Restricciones en el número de residuos permitidos, que hacen inviable la gestión integrada de plagas (GIP), reducen la capacidad de adaptación frente al cambio climático y aumentan la merma de producto.

Llamado al diálogo

La WCO ha instado a los supermercados a abstenerse de imponer requisitos que excedan los marcos regulatorios. “Es fundamental entablar un diálogo constructivo en la cadena de suministro para evitar la proliferación de requisitos subjetivos que solo añaden confusión y costos innecesarios a los productores”, expresó José Antonio García Fernández, director de Ailimpo.

De no hacerlo –advirtió García Fernández– se corre el riesgo de comprometer la calidad de la fruta, elevar el desperdicio de alimentos y reducir la disponibilidad de cítricos en los estantes.

citricos en supermercados Argentina es un reconocido exportador de cítricos a nivel global.

Bard Bennis, presidente de la WCO y representante de Les Domaines Agricoles, subrayó la magnitud de la industria citrícola global: alrededor de 135 millones de toneladas de cítricos se producen cada año en 10 millones de hectáreas distribuidas en todo el mundo. De ese volumen, entre 45 y 50 millones de toneladas se comercializan internacionalmente, con un valor que supera los 50.000 millones de dólares anuales.

“El aporte de los cítricos a la salud de los consumidores es indiscutible, gracias a sus propiedades nutricionales. Los productores se toman muy en serio esa responsabilidad, aplicando prácticas agrícolas sostenibles y cumpliendo con los estándares internacionales para ofrecer frutas seguras y de calidad”, afirmó Bennis.

Un debate abierto

La discusión sobre los protocolos privados de seguridad alimentaria se inscribe en un debate más amplio sobre la sostenibilidad de las cadenas de valor agrícolas. Mientras los supermercados argumentan que buscan responder a la creciente demanda de los consumidores por productos más seguros y con menor impacto ambiental, las organizaciones de productores denuncian que estos estándares se están convirtiendo en barreras comerciales que ponen en jaque la viabilidad económica del sector.

Para la WCO, el camino debe ser fortalecer la confianza en las normativas oficiales basadas en la ciencia y promover una gestión equilibrada que asegure tanto la inocuidad de los alimentos como la viabilidad del sector. De lo contrario, advierte, los consumidores podrían ser los más afectados al enfrentarse a precios más altos, menor oferta y mayor desperdicio de alimentos.

Fuente: Fruit Attraction 2025, Frutas de Chile y el aporte de Redacción +P.