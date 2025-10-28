De pionera a expulsada: la caída de Hongjiu Fruit en la Bolsa de Hong Kong

El 13 de octubre de 2025, Hongjiu Fruit Co., Ltd., reconocida por ser la primera empresa frutícola china en cotizar en bolsa, anunció que el Comité de Cotización de la Bolsa de Valores de Hong Kong (HKEX) había decidido cancelar oficialmente su cotización. La decisión, confirmada a la compañía el 3 de octubre, marca el punto culminante de una serie de contratiempos financieros, legales y de gobernanza que han sacudido a la firma en los últimos dos años.

Según el comunicado emitido por la empresa, el Comité de Cotización tomó esta medida tras determinar que Hongjiu Fruit no había cumplido con las directrices de reanudación impuestas durante los 18 meses previos. Dichas directrices fueron diseñadas para asegurar que la compañía recuperara la transparencia, el cumplimiento normativo y la estructura de gobierno exigidos por la HKEX.

Una cadena de incumplimientos

La primera guía de reanudación fue emitida el 20 de junio de 2024, luego de que Hongjiu Fruit no publicara su informe anual de 2023, requisito básico para mantener su estatus de cotización. Posteriormente, el 27 de mayo de 2025, la HKEX amplió las exigencias, solicitando que la empresa cumpliera con las Reglas de Cotización 3.05 y 3.28, que establecen la composición mínima del consejo directivo y la existencia de consejeros independientes para garantizar una gestión transparente.

El 30 de mayo de 2025, el organismo regulador emitió una nueva ronda de guías, que incluía la necesidad de una verificación independiente, la evaluación de los efectos de los problemas internos sobre las operaciones y finanzas, y la publicación de resultados de investigaciones internas, además de implementar acciones correctivas concretas. Finalmente, una última guía fue emitida el 9 de junio de 2025, aunque sus detalles no fueron divulgados públicamente.

El Comité de Cotización concluyó que Hongjiu Fruit no había satisfecho ninguna de estas condiciones y expresó su preocupación constante por la integridad, la competencia y el gobierno corporativo de la administración de la empresa.

Bolsa de Hong Kong La frutícola había perdido en la bolsa de Hong Kong, en pocos meses, más del 80% de su valor bursátil por estas irregularidades.

En respuesta, la junta directiva de Hongjiu Fruit manifestó su “profundo pesar” por la decisión, asegurando que el comité no valoró adecuadamente las pruebas y explicaciones presentadas por la compañía. No obstante, el mismo 13 de octubre, el consejo decidió solicitar formalmente una revisión adicional ante el Comité de Revisión de Cotización, el último recurso disponible bajo las Normas de Cotización de la HKEX.

Un gigante frutícola con raíces en 1987

Hongjiu Fruit fue fundada en 1987 en Chongqing, China, y rápidamente se consolidó como uno de los mayores distribuidores y comercializadores de frutas frescas del país, especialmente en los segmentos de kiwi, durián, mangostán y fruta del dragón. Con una extensa red de distribución y asociaciones agrícolas, la empresa se convirtió en un símbolo del auge del sector agroalimentario chino.

El 5 de septiembre de 2022, Hongjiu Fruit alcanzó un hito histórico al cotizar en la Bolsa de Hong Kong, convirtiéndose en la primera empresa frutícola china listada públicamente. Su oferta pública inicial (OPI) fue bien recibida: las acciones se ofrecieron a HK$40 (US$5,15), recaudando HK$497 millones (US$63,97 millones) en capital fresco.

Sin embargo, el entusiasmo inicial se desvaneció rápidamente. En los meses siguientes, la empresa sólo publicó un informe anual y un informe provisional, generando inquietud entre los inversores sobre la falta de transparencia financiera. El 20 de marzo de 2024, las acciones fueron suspendidas de cotización, a la espera de cumplir con las guías de reanudación.

En su último día de negociación antes de la suspensión, el precio cerró en HK$1,74 (US$0,22), una caída estrepitosa desde su precio de salida. Esto dejó a la compañía con una capitalización bursátil de HK$1.977 millones (US$254,4 millones) y un valor de mercado total de HK$2.795 millones (US$359,7 millones).

Crisis interna y problemas judiciales

La situación se agravó en abril de 2025, cuando la empresa reveló que su presidente, Deng Hongjiu, junto con varios altos directivos —Peng He, Jiang Zongying, Yang Junwen, Tan Bo y la presidenta del consejo de supervisión, Yu Lixia—, fueron objeto de medidas de ejecución penal. La naturaleza exacta de los cargos no fue divulgada, pero la noticia hundió aún más la confianza del mercado.

En medio de la crisis, el 15 de mayo de 2025, Hongjiu Fruit anunció una restructuración de deuda y comenzó a buscar inversores estratégicos que pudieran aportar liquidez y credibilidad. Sin embargo, para el 20 de mayo, cuatro ejecutivos clave seguían detenidos, incluyendo al propio presidente Deng.

china hongjiu fruit 1 Mucho desconcierto generó en el mercado de Hong Kong la salida de esta importante empresa.

Poco después, el 30 de mayo de 2025, los tres consejeros no ejecutivos independientes renunciaron simultáneamente, dejando al comité de auditoría sin miembros activos y debilitando aún más la estructura de gobernanza de la empresa.

Un futuro incierto

Con la pérdida de su cotización en la HKEX y la reputación dañada por los problemas legales y de gobernanza, el futuro de Hongjiu Fruit es incierto. Si bien la compañía ha expresado su intención de apelar y de buscar reestructurarse, la salida del mercado bursátil de Hong Kong representa un golpe severo para una empresa que alguna vez simbolizó la modernización del sector agrícola chino.

La caída de Hongjiu Fruit no sólo refleja los desafíos internos de una compañía en crisis, sino también la creciente vigilancia de la HKEX sobre las empresas chinas en materia de transparencia y gobierno corporativo. El caso se perfila como una advertencia para otras firmas que buscan mantener o alcanzar una cotización en uno de los mercados más exigentes de Asia.



Fuente: Produce Report con aportes de Redacción +P.