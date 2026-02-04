Del residuo a la mesa: el bagazo de cerveza se convierte en carne comestible

El bagazo cervecero representa el 85% de los residuos sólidos de la industria cervecera.

La industria de la cerveza genera una cantidad masiva de subproductos que, hasta hace poco, carecían de un valor estratégico real. El bagazo de cerveza (BSG por sus siglas en inglés) representa aproximadamente el 85% de los residuos sólidos totales de este sector. A nivel mundial, la producción de cerveza arroja cerca de 36.4 millones de toneladas de este material cada año.

Tan solo en los Estados Unidos, se calcula que la cifra alcanza los 20 mil millones de libras , lo que equivale a unos 10 mil millones de kilogramos de grano gastado anuales.

Este residuo consiste básicamente en los restos de grano de cebada malteada tras el proceso de prensado y filtración del mosto. Aunque tradicionalmente se destinó a la alimentación animal o al compostaje, una parte considerable termina en vertederos, donde contribuye a la emisión de gases de efecto invernadero.

Sin embargo, el bagazo posee un perfil nutricional extraordinario: contiene entre un 24% y un 26% de proteína sobre materia seca, además de un 6% de extracto etéreo y un alto contenido de fibra. Su densidad energética alcanza las 2.86 Mcal/kg, lo que despertó el interés de científicos especializados en biotecnología alimentaria.

Extrayendo el poder de la cebada

Investigadores de la Universidad Tecnológica de Nanyang (NTU), en Singapur, desarrollaron un método de extracción de alta eficiencia que utiliza el hongo Rhizopus oligosporus. Mediante un proceso de fermentación de tres días, este microorganismo descompone la estructura resistente del grano, permitiendo recolectar hasta 200 gramos de proteína por cada kilogramo de bagazo procesado. Esta proteína resultante posee una calidad apta para el consumo humano y aplicaciones cosméticas.

En el ámbito comercial, empresas como EverGrain ya operan instalaciones a gran escala en San Luis, Misuri, para producir EverPro, el primer aislado de proteína de cebada supra-reciclada del mundo.

Este ingrediente destaca por su alta solubilidad y viscosidad en comparación con las proteínas de suero o arveja, facilitando su integración en bebidas deportivas y barras energéticas. El uso de este subproducto no requiere ni un solo acre adicional de tierra agrícola, optimizando los recursos del planeta.

Andamios de levadura: El secreto de la textura cárnica

Uno de los mayores obstáculos para la carne cultivada radica en la creación de estructuras de soporte o "andamios" que permitan a las células organizarse tridimensionalmente. Científicos del University College London (UCL) descubrieron una solución innovadora utilizando la bacteria Komagataeibacter xylinus, recuperada de la cerveza artesanal. Este microorganismo genera celulosa bacteriana, un material que imita la textura fibrosa de la carne animal.

El proceso aprovecha los cultivos sobrantes de la fermentación para crear andamios comestibles que no necesitan retirarse del producto final. Durante las pruebas de laboratorio, los investigadores emplearon una máquina masticadora automatizada para analizar la dureza y elasticidad de la estructura, confirmando una similitud asombrosa con el tejido animal convencional.

Además, el bagazo también demostró beneficios en productos cárnicos tradicionales; estudios sobre albóndigas de cerdo con reemplazos del 3% y 6% de carne por bagazo revelaron una mayor estabilidad oxidativa y una reducción en los cambios de color durante el almacenamiento en frío.

Sostenibilidad a escala

La transición hacia estas fuentes alternativas de proteína responde a una necesidad urgente. Mientras el consumo mundial de carne devora el 80% de la tierra fértil y genera el 12% de los gases de efecto invernadero, la población sigue en aumento.

En Argentina, científicas del CONICET lideran el proyecto BrewSelBar, que utiliza el bagazo para crear bioestimulantes que fortalecen los cultivos de cebada ante la sequía y los enriquecen con selenio, un mineral esencial que escasea en la dieta de una de cada siete personas en el mundo.

Este enfoque de economía circular no solo reduce el impacto ambiental, sino que abarata los costos de producción de la carne cultivada, haciéndola más accesible para el mercado masivo. Al conectar la industria cervecera con la tecnología alimentaria de vanguardia, el residuo que antes se descartaba hoy lidera la carrera por alimentar al mundo sin sacrificar el bienestar animal ni la salud del ecosistema.



