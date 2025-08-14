Descubre el método Kangina: cómo conservar frutas frescas hasta un año sin químicos

En Afganistán las familias han transmitido por generaciones el arte de fabricar y usar el Kangina.

En la aldea de Qalai Zal, la anciana Marzia acaricia con manos curtidas la superficie rugosa de una vasija. La sostiene como si fuera una criatura viva. Sus dedos siguen las curvas de arcilla, sintiendo la porosidad que un día permitió que el aire y la humedad jugaran un papel preciso en el milagro de la conservación.

“Esto me lo enseñó mi madre, y a ella su abuela”, dice Marzia, con la mirada puesta en algún recuerdo distante. “En este barro no solo se guarda fruta; se guarda la memoria de nuestra gente.”

Durante siglos, las familias han transmitido el arte de fabricar y usar el Kangina, un recipiente de cerámica que permite conservar frutas frescas durante meses, incluso un año entero, sin recurrir a productos químicos. Es una técnica tan simple como ingeniosa, tan silenciosa como efectiva.

El historiador Will Durant escribió alguna vez: “La civilización no se hereda; tiene que ser aprendida y conquistada por cada nueva generación”. En el caso del Kangina, esa conquista se libra cada temporada de cosecha, cuando el conocimiento ancestral pasa de una generación a la siguiente como un rito sagrado.

El método Kangina comienza mucho antes de sellar la vasija. La primera etapa es la selección de las frutas, que suelen ser uvas, damascos, manzanas o granadas. No basta con que estén maduras: deben ser perfectas. Un solo fruto dañado podría arruinar todo el contenido.

En septiembre, cuando las uvas aún brillan bajo el sol, Marzia y sus nietas recorren las viñas con cestas de mimbre. “Lavar, secar, revisar”, repite como un mantra. Las frutas se colocan luego en capas dentro de la vasija, cuyo cuello estrecho y base amplia facilitan el apilamiento y la protección contra el aire.

Cuando está llena, la boca de la vasija se sella con una mezcla de barro y paja. El sello no es un simple tapón: es un pacto con el tiempo. La vasija, ahora cerrada, se entierra bajo tierra en un rincón fresco y seco, donde las variaciones de temperatura son mínimas.

Ahí comienza la magia silenciosa de la fermentación natural. Durante semanas, los azúcares de la fruta se transforman en ácidos orgánicos como el láctico y el acético. Este cambio químico natural actúa como un escudo contra bacterias y hongos nocivos, al tiempo que preserva el sabor, la textura y los nutrientes.

No es casualidad que estudios como el de Pala M. et al. (2018) hayan demostrado que las uvas conservadas en Kangina mantienen su calidad durante 12 meses. La ciencia moderna, de algún modo, ha confirmado lo que Marzia ya sabía.

Una tradición que sobrevive en silencio

En la actualidad, en un mundo de supermercados repletos de frutas importadas fuera de temporada, el Kangina podría parecer obsoleto. Sin embargo, su relevancia está resurgiendo. No solo es una alternativa libre de químicos y plásticos, sino que también es un método sostenible que aprovecha recursos locales.

La fabricación de una vasija Kangina implica el uso de arcilla de la región, moldeada y cocida por artesanos que han perfeccionado su oficio durante décadas. En el proceso, no hay máquinas industriales ni combustibles fósiles más allá del fuego tradicional para cocer la cerámica.

Además, a diferencia de los refrigeradores, el Kangina no consume electricidad. Su eficiencia depende únicamente de la habilidad de quien lo sella y del lugar donde se entierra. En zonas rurales sin acceso constante a energía, esto lo convierte en un recurso vital.

El sabor del tiempo

En enero, cuando la nieve cubre el paisaje y el huerto duerme, Marzia desentierra una de las vasijas. El barro del sello está endurecido, y al romperlo, un aroma intenso escapa, cargado de la promesa del verano pasado.

Las uvas que saca parecen más oscuras, con una dulzura concentrada y una textura que no es ni fresca ni seca, sino algo intermedio. Al probarlas, se descubre un sabor profundo, casi meloso, que es imposible encontrar en un mercado moderno.

Sus nietos mastican lentamente, como si supieran que están participando de algo más que un simple refrigerio. “Esto”, dice Marzia, “es lo que nuestros antepasados guardaban para las bodas, para las fiestas de año nuevo o para alimentar a los viajeros en invierno.”

El Kangina no es solo una historia romántica de tradición: es un caso fascinante de ciencia aplicada sin laboratorios. El sellado hermético, la fermentación controlada y la regulación natural de la temperatura subterránea son principios que hoy inspiran a investigadores en conservación de alimentos.

En 2014, Settanni L. et al. estudiaron procesos similares de fermentación de uvas y documentaron cómo los microorganismos beneficiosos transforman los azúcares y generan compuestos antimicrobianos como ácido láctico y etanol. Otro estudio (Pardio V. et al., 2016) confirmó la presencia de metabolitos que frenan el crecimiento de bacterias dañinas. Lo que para Marzia es “un regalo de la tierra y el tiempo”, para la ciencia es un ecosistema microbiano cuidadosamente equilibrado.

Sin embargo, el Kangina enfrenta un reto: la globalización y la migración de jóvenes hacia ciudades están interrumpiendo la cadena de transmisión de este conocimiento. Muchas familias han sustituido las vasijas por congeladores o conservas industriales.

Aun así, hay proyectos locales que buscan rescatar la técnica. En Mazar-i-Sharif, un grupo de mujeres ha comenzado a producir Kanginas para venderlas como objetos artesanales, acompañadas de talleres sobre su uso. También hay chefs que experimentan con frutas conservadas en Kangina para crear postres y salsas con un toque ancestral.

Un legado para el futuro

En un mundo que busca desesperadamente soluciones sostenibles para la alimentación, el Kangina no es solo una reliquia, sino una inspiración. No requiere pesticidas, envases plásticos ni cadenas de frío. Conserva nutrientes, reduce el desperdicio y respeta el ritmo de la naturaleza.

Cuando se pregunta a Marzia si cree que sus nietos seguirán usando esta técnica, sonríe con una mezcla de esperanza y resignación. “Si olvidan el sabor que guarda esta vasija, habrán perdido más que una receta. Habrán perdido una parte de sí mismos”.

Mientras el sol se oculta tras las montañas, Marzia vuelve a sellar otra vasija recién llenada. El barro húmedo se adhiere a sus dedos, y el gesto es casi el mismo que hizo su abuela hace 70 años. Entre el crujir de la arcilla y el silencio del atardecer, el tiempo queda atrapado una vez más.

El Kangina no es solo un recipiente. Es un puente entre estaciones, una cápsula de memoria y sabor, y un recordatorio de que a veces la modernidad no mejora lo que el ingenio ancestral ya resolvió.

En cada trozo de fruta que se extrae de sus entrañas, se saborea la paciencia, el respeto por la tierra y el eco de generaciones que, sin saberlo, estaban haciendo ciencia con las manos llenas de barro.

Fuente: Agencias internacionales con aportes de la Redacción +P.