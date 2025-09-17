España: la previsión de vendimia cae un 9 %

La Cooperativas Agro-Alimentarias de España ha ajustado su previsión de vendimia para 2025 a 34 millones de hectolitros de vino y mosto, lo que representa un descenso del 9,33 % respecto a las estimaciones iniciales. Según la organización, esta reducción se debe a las “numerosas incidencias climáticas que han supuesto un desafío constante para los viticultores, especialmente las altas temperaturas y la sequía estival”.

Fernando Ezquerro, presidente del Consejo Sectorial Vitivinícola de Cooperativas Agro-Alimentarias, destacó que, pese a las dificultades, algunas lluvias durante la campaña permitieron la recuperación de viñedos afectados por sequías de años anteriores. “Estamos recogiendo una uva de gran calidad, equilibrada en acidez y grado, que augura excelentes vinos para los mercados nacionales e internacionales”, señaló Ezquerro.

Las existencias totales de vino en España se cifran en 30,6 millones de hectolitros, un 1,42 % menos que en 2024 y un 13,18 % por debajo de la media de los últimos años. Los vinos tintos y rosados muestran un descenso aún más significativo, con 18,9 millones de hectolitros, un 10,19 % menos que el año anterior y un 17,8 % por debajo de la media quinquenal. Esta situación de bajas existencias podría tener implicaciones tanto en los precios internos como en la estrategia de exportación.

España en el mercado internacional del vino

Como tercer mayor productor mundial de vino y líder europeo en superficie vitícola, España mantiene un papel estratégico en el comercio internacional. La reputación de sus vinos, junto con la adaptación a fenómenos climáticos adversos, permite competir con mercados exigentes como Estados Unidos, China y la Unión Europea. La diversidad de variedades autóctonas —Tempranillo, Garnacha, Albariño— y la aplicación de técnicas modernas de viticultura refuerzan la posición de España como exportador de vinos de alta calidad y carácter distintivo.

Las cooperativas, que agrupan a miles de viticultores, se consolidan como un pilar para la resiliencia del sector. Facilitan la comercialización conjunta, optimizan recursos y promueven la sostenibilidad del cultivo, contribuyendo además a la conservación del paisaje vitivinícola, un factor relevante para el enoturismo y la proyección internacional del país.

Calidad sobre cantidad: la estrategia frente a la competencia

Frente a productores de renombre como Francia, Italia o Chile, España apuesta por la calidad y la diferenciación más que por el volumen. La vendimia de 2025, a pesar de las limitaciones climáticas, confirma que la industria española sigue siendo competitiva y capaz de enfrentar desafíos, asegurando la continuidad de un sector vital para la economía y la cultura nacional.

Fuente: EFEAgro con aportes de Redacción +P.