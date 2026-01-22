Fin de una era: Del Monte Foods desaparece como grupo tras 140 años

Del Monte Foods, uno de los nombres más reconocidos y longevos de la industria alimentaria mundial, llega al final de su historia como grupo integrado. Con más de 140 años de trayectoria, la compañía estadounidense ha culminado su proceso de reestructuración tras declararse en quiebra en julio de 2025 , dando paso a la venta y reparto de sus activos entre tres grandes actores del sector: Fresh Del Monte Produce, B&G Foods y Pacific Coast Producers. La operación marca el cierre definitivo de una etapa para una empresa que durante décadas fue sinónimo de conservas, frutas y verduras en millones de hogares.

La decisión, supervisada por los tribunales de Estados Unidos, responde a la necesidad de preservar el valor de marcas históricas que, pese al deterioro financiero del grupo, continúan gozando de un fuerte reconocimiento comercial. En lugar de desaparecer, los distintos negocios de Del Monte Foods pasarán a integrarse en compañías especializadas, con la expectativa de que encuentren un nuevo impulso bajo estructuras más sólidas y enfocadas.

El reparto de los activos

La desintegración del gigante de la alimentación se materializa en un reparto estratégico de sus divisiones clave. Fresh Del Monte Produce, una de las mayores empresas de productos frescos a nivel global, se quedará con la mayor parte del negocio. En concreto, asumirá las divisiones de verduras, tomate y fruta refrigerada. Entre las marcas que pasan a su control destacan Del Monte y S&W en el segmento de verduras, Contadina y Take Root Organics en tomate, así como la línea de bebidas Joyba. Además, Fresh Del Monte adquirirá la propiedad intelectual global de la marca Del Monte, un activo de enorme valor simbólico y comercial.

Por su parte, B&G Foods integrará el negocio de caldos y consomés, incorporando a su portafolio marcas reconocidas como College Inn y Kitchen Basics. Esta adquisición refuerza la presencia de B&G Foods en el mercado de productos de despensa y consolida su estrategia de crecimiento mediante la compra de marcas consolidadas.

Finalmente, Pacific Coast Producers se hará cargo del negocio de fruta en conserva de larga duración. La compañía adquirirá los derechos y licencias para comercializar las marcas Del Monte y S&W en Estados Unidos, México y Puerto Rico, asegurando la continuidad de estos productos en mercados clave donde mantienen una base de consumidores fiel.

Las causas de la quiebra

El colapso de Del Monte Foods no responde a un único factor, sino a lo que la propia empresa ha descrito como una “tormenta perfecta”. La compañía arrastraba una deuda superior a los 1.200 millones de dólares, una carga financiera que se volvió insostenible en un contexto de cambios profundos en los hábitos de consumo. Parte de ese endeudamiento se explica por inversiones realizadas durante el pico de demanda registrado en la pandemia, cuando el consumo de alimentos envasados y conservas se disparó. Sin embargo, una vez superada esa etapa, el mercado no respondió como se esperaba y los retornos quedaron muy por debajo de las previsiones.

Del Monte 3 La quiebra de Del Monte Foods marca el cierre definitivo de una de las compañías más emblemáticas del gran consumo a nivel global.

A este escenario se sumó la creciente presión de las marcas blancas de los supermercados, que han ganado cuota de mercado frente a las marcas tradicionales, especialmente en categorías maduras como las conservas. La combinación de altos costes, márgenes cada vez más estrechos y una competencia más agresiva terminó por minar la viabilidad del modelo de negocio de Del Monte Foods.

Mirada al futuro

Greg Longstreet, consejero delegado de Del Monte Foods, ha expresado su optimismo ante esta transición. Según el directivo, los acuerdos alcanzados permitirán que las marcas “prosperen bajo la propiedad de tres líderes del sector”, mejor posicionados para invertir y adaptarse a las nuevas demandas del mercado. Longstreet también ha destacado que el interés mostrado durante la subasta de activos es una prueba de la “fortaleza comercial” que aún conservan estos productos, pese a las dificultades financieras del grupo.

Se espera que el traspaso de activos se complete antes de finalizar el primer trimestre de 2026, una vez que el Tribunal de Quiebras del Distrito de Nueva Jersey otorgue su aprobación final. Con este movimiento, se cierra una de las reestructuraciones más relevantes de los últimos años en el sector del gran consumo. Para Del Monte Foods, supone el final de una era; para las marcas que la hicieron célebre, el inicio de una nueva vida bajo otros nombres, pero con la misma herencia histórica que las convirtió en iconos de la alimentación mundial.

Fuente: Frutas de Chile con aportes de Redacción +P.