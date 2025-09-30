José Portillo, el agricultor que cambió el trigo por placas solares: "Antes ganaba 100 euros por hectárea y ahora 1.900"

La tierra vale más como fuente energética que como cultivo.

El paisaje de Carmona, Sevilla , está experimentando una metamorfosis económica y visual profunda . La combinación de la caída en la rentabilidad de los cultivos tradicionales (como el trigo y el girasol) y el constante aumento del precio de la electricidad impulsaron a propietarios agrícolas a un cambio de modelo de negocio radical: arrendar sus tierras a compañías de energía solar .

Este giro consolidó la "fiebre solar" en el ámbito rural, un fenómeno que convirtió a más de 200.000 hogares en España en productores de energía en el último año. El mismo sol que antes representaba el riesgo de sequía para la cosecha, hoy se convirtió en una fuente de renta fija y estable .

El impacto es palpable en Carmona, cuyo alcalde reconoció un auténtico boom solar. Actualmente, el municipio tramita 28 proyectos de gran envergadura, con millones de euros en juego sobre sus 92.000 hectáreas de uso agrícola. Una parte significativa de esta superficie migró de la producción de alimentos a la generación de electricidad.

Un enorme salto de rentabilidad

El caso de José Portillo, un agricultor de toda la vida, ilustra con precisión la magnitud del incentivo económico. Tras optar por firmar un acuerdo de arrendamiento con una empresa fotovoltaica, su ingreso por la tierra se disparó:

Ingreso anterior (trigo/cosecha): 100 euros por hectárea .

. Ingreso actual (renta fotovoltaica): 1.900 euros por hectárea.

Este incremento, de 1.800 euros por hectárea (una rentabilidad 19 veces mayor), transforma radicalmente la ecuación financiera del campo, permitiendo a propietarios como Portillo asegurar un alivio económico y planificar proyectos personales antes inalcanzables.

Contraste social y proyectos en trámite

Pese al beneficio financiero evidente, la expansión de los parques fotovoltaicos no es unánimemente celebrada. En los círculos locales, existe un debate sobre la pérdida de la "esencia agrícola" y la alteración del paisaje tradicional.

Un residente local reconoce la controversia social: “Ha habido un revuelo grande porque de toda la vida la gente ha estado cultivando sus tierras y ahora vienen dándote un dinero por ellas”. Se estima que la superficie dedicada a la agricultura en el municipio cayó entre un 20% y un 30% a causa de la llegada de la energía solar.

Análisis de costos de los paneles solares para autoconsumo

El auge de la energía solar no se limita al gran campo; la instalación en hogares también creció exponencialmente en España. Para el propietario residencial que considera la inversión en autoconsumo, es crucial entender los costos de los componentes:

Costo medio de un panel solar: Gira en torno a los 200 euros por unidad.

Gira en torno a los por unidad. Rango de precio: Para una placa estándar de 275 W de potencia, los precios inician en 170 euros (calidad básica) y pueden ascender hasta 250 euros para modelos de mayor rendimiento y calidad superior.

Para estimar la inversión total, el propietario debe considerar su consumo anual. Una familia promedio en una vivienda unifamiliar de 100 metros cuadrados que gaste entre 2.000 kWh y 4.000 kWh de luz al año requerirá, como ejemplo, entre 4 y 6 placas fotovoltaicas. Esto representa una inversión total aproximada de 3.500 euros.

