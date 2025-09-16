Manuel Otero: Mercosur es hoy el proveedor de alimentos más confiable para Europa

El director general del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), Manuel Otero, ha celebrado el impulso que la Unión Europea (UE) ha dado recientemente al acuerdo comercial con Mercosur , un bloque que integra a Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. En un contexto internacional marcado por tensiones geopolíticas y comerciales, Otero ha subrayado que Europa debería reconocer a esta región como “el proveedor de alimentos más confiable del mundo”.

En entrevista con Efeagro, el responsable del IICA, que lleva ocho años al frente de la institución, recordó que América Latina y el Caribe han experimentado una transformación notable en su sector agroalimentario, al tiempo que señaló la necesidad de que los países del Mercosur fortalezcan sus procesos de certificación y mejoren sus estándares medioambientales. “Es clave avanzar en sostenibilidad, pero también en reconocimiento. Europa tiene en Mercosur un socio estratégico que ofrece alimentos de calidad y en gran escala”, afirmó.

El acuerdo y su potencial

La Comisión Europea propuso hace unos días un pacto provisional para comenzar cuanto antes la aplicación de la parte comercial del tratado con Mercosur, un paso que podría incrementar hasta en un 39 % las exportaciones europeas a la región y en un 50 % en el caso de los productos agroalimentarios. Para Otero, esta decisión no solo es positiva en términos económicos, sino también políticos.

“En un mundo convulsionado, donde resurgen las guerras comerciales, este acuerdo es una muestra de madurez y de sentido común. Va a generar previsibilidad y estabilidad a largo plazo, algo que beneficia a ambas partes”, aseguró, en alusión a las tensiones globales que se han reavivado con el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca.

El funcionario insistió en que si bien África podría convertirse en un gran proveedor de alimentos en unas tres décadas, hoy en día es América del Sur la región con mayor capacidad para abastecer al planeta. “Mercosur ya es la despensa del mundo, y lo seguirá siendo en los próximos años”, recalcó.

Cambio climático e innovación

Más allá del comercio, Otero destacó que la agricultura enfrenta un reto mayor: el cambio climático. “No se trata solo de producir más, sino de producir mejor. La agricultura debe ser parte de la solución: alimentar a 10.000 millones de habitantes en 2050 respetando la biodiversidad, cuidando el agua y los suelos”, dijo.

Para enfrentar estos desafíos, considera imprescindible apostar por la innovación y la formación de nuevas generaciones. “Necesitamos jóvenes productores que sean emprendedores, que usen tecnología, que piensen en la agricultura del futuro. Allí las universidades y la colaboración público-privada serán fundamentales”, añadió.

Ocho años al frente del IICA

El Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, con sede en Costa Rica, es el organismo especializado del Sistema Interamericano que respalda a 34 Estados en su desarrollo agrícola y en el fortalecimiento del bienestar rural. Bajo la dirección de Otero durante dos mandatos, el IICA ha experimentado una apertura inédita: hoy recibe más de 25.000 visitantes al año y ha acercado su labor a productores, ministerios y comunidades rurales.

Uno de los objetivos del director ha sido modernizar la institución para hacerla “menos burocrática y más cercana a la gente”. En esta línea, ha promovido iniciativas que integran ciencia, innovación y capacitación digital, como Agristeam, una plataforma gratuita que enseña a productores a incorporar tecnologías de sensorización, programación o uso de satélites aplicados al agro.

“Me llevo la satisfacción de ver que el IICA impulsa un proceso de cambio irreversible. Nuestro futuro está ligado a la ciencia, a los jóvenes, a las mujeres y a una agricultura sostenible”, concluyó Otero.

Fuente: EFEAgro con aportes de la Redacción +P.