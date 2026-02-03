Turquía alcanza 77.600 hectáreas de invernaderos y fortalece sus exportaciones agrícolas

El crecimiento sostenido de los invernaderos impulsa la producción hortícola y refuerza el rol estratégico del sector en la economía turca.

La agricultura de invernadero en Turquía atraviesa uno de los momentos más dinámicos de su historia reciente. En poco más de dos décadas, el país ha experimentado una expansión notable de su superficie de cultivo bajo cubierta, un crecimiento que no solo ha transformado el paisaje agrícola, sino que también ha fortalecido su papel estratégico en el comercio internacional de frutas y hortalizas. Actualmente, Turquía ocupa el cuarto lugar a nivel mundial en superficie de invernaderos y el segundo en Europa, solo por detrás de España, consolidándose como un actor clave en la producción agrícola intensiva.

De acuerdo con datos oficiales del Ministerio de Agricultura y Bosques, las áreas destinadas a la producción en invernaderos aumentaron un 45 por ciento entre 2002 y 2024, alcanzando un total de 77.600 hectáreas. Este crecimiento sostenido refleja tanto el avance tecnológico del sector como la creciente demanda de productos frescos durante todo el año, tanto en el mercado interno como en el externo.

Concentración regional y liderazgo productivo

La producción en invernaderos se concentra principalmente en las regiones costeras del Mediterráneo, el Egeo y el Mármara, zonas que ofrecen condiciones climáticas favorables y acceso a infraestructura logística clave. Antalya se posiciona como el principal centro de esta actividad, con más de 31.600 hectáreas dedicadas al cultivo bajo cubierta. Junto con las provincias de Mersin, Adana, Mula y Esmirna, concentra cerca del 90 por ciento de la superficie total de invernaderos del país, según datos citados por el medio Hurriyet Daily News.

Estas regiones agrícolas producen aproximadamente 9 millones de toneladas de frutas y verduras al año, una cifra que da cuenta de la magnitud del sector. Del total, cerca de 8 millones de toneladas corresponden a verduras, mientras que alrededor de 1 millón de toneladas son frutas, lo que evidencia una clara orientación hacia la producción hortícola intensiva.

Dentro de este esquema productivo, el tomate se destaca como el cultivo estrella. Con una producción anual de 4,1 millones de toneladas, representa el principal producto de los invernaderos turcos. Le siguen otros vegetales de alta demanda como pepinos, pimientos, sandías y berenjenas, que forman parte esencial tanto de la dieta local como de las exportaciones agrícolas del país.

invernadero turquia El 85 % de las exportaciones de tomates y hortalizas proviene de invernaderos, clave para el comercio exterior del país.

En el segmento frutícola, el plátano lidera la producción en invernaderos, seguido por cultivos como fresas, uvas, albaricoques, ciruelas y melocotones. La diversificación de frutas bajo cubierta ha permitido a Turquía reducir su dependencia de las importaciones y ampliar su oferta exportable, especialmente hacia mercados europeos y regionales.

Impacto en las exportaciones y desafíos futuros

Uno de los aspectos más relevantes del crecimiento de la agricultura de invernadero es su impacto directo en las exportaciones. Según las cifras oficiales, el 85 por ciento de las exportaciones turcas de tomates, pimientos, pepinos, berenjenas y calabacines proviene de productos cultivados en invernaderos. Este dato subraya el papel crucial del sector en el sostenimiento y expansión de las exportaciones agrícolas, así como en la generación de divisas para la economía nacional.

Además de su importancia económica, la expansión del cultivo en invernaderos ha impulsado el empleo rural, la adopción de nuevas tecnologías agrícolas y el uso más eficiente de los recursos, especialmente del agua. No obstante, el crecimiento acelerado del sector también plantea desafíos relacionados con la sostenibilidad ambiental, el consumo energético y la necesidad de modernizar continuamente las infraestructuras.

En un contexto global marcado por la volatilidad de los mercados alimentarios y el cambio climático, la experiencia de Turquía en la agricultura de invernadero se presenta como un modelo de adaptación productiva. Su consolidación como potencia agrícola bajo cubierta no solo refuerza su posición en el comercio internacional, sino que también destaca la relevancia estratégica del sector para el futuro de la seguridad alimentaria del país.

Fuente: East Fruit con aportes de Redacción +P.