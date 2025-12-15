Unifrutti refuerza su dominio global con la compra total de Safco Perú por US$150 millones

La operación, valorizada en US$150 millones, consolida a Unifrutti como el mayor productor de uva de mesa del hemisferio sur.

La multinacional frutícola Unifrutti dio un nuevo paso decisivo en su estrategia de expansión internacional al concretar la compra del 100% de las empresas peruanas Global Agro Perú y Safco Perú (Safco), especializadas en la producción y exportación de uva de mesa. La operación, valorizada en cerca de US$150 millones, fue realizada a la compañía chilena Rio King, ligada a la familia Barros y a otros socios minoritarios, y marca un hito relevante en la consolidación de Unifrutti como uno de los principales actores del mercado frutícola mundial.

La adquisición se enmarca en un ambicioso plan de crecimiento que la compañía ha venido ejecutando de forma sostenida, con el objetivo de fortalecer su presencia en mercados clave y asegurar un abastecimiento continuo de fruta fresca durante gran parte del año. En este contexto, Perú se posiciona como una pieza estratégica dentro del engranaje productivo y comercial de la firma.

Expansión en Perú y una ventana comercial clave

Safco, que hasta ahora operaba bajo el control de Rio King, explotaba aproximadamente 560 hectáreas de viñedos en la región de Ica, una de las zonas agrícolas más relevantes del Perú. Además, contaba con dos modernas plantas de envasado que le permitían abastecer principalmente al mercado estadounidense con variedades premium de uva de mesa, entre ellas Cotton Candy, Sweet Globe y Autumn Crisp, altamente demandadas por los consumidores norteamericanos.

De acuerdo con especialistas del sector, el principal valor estratégico de esta compra radica en la denominada “ventana comercial”. Gracias a la integración de Safco, Unifrutti podrá ofrecer a sus clientes de Estados Unidos un suministro prácticamente ininterrumpido de uva de mesa entre los meses de septiembre y junio, al combinar la producción peruana con la chilena. Esta continuidad es clave en un mercado cada vez más competitivo, donde la consistencia en la oferta se traduce en ventajas comerciales y fidelización de clientes.

En Europa, la compañía ya ha replicado este modelo mediante la complementariedad de sus operaciones en Italia y Sudáfrica, lo que le ha permitido construir una red global sólida y eficiente, capaz de responder a las exigencias de los principales mercados internacionales.

Líder indiscutido del hemisferio sur

Con la incorporación de Safco y Global Agro Perú, Unifrutti consolida su posición como el mayor productor y exportador de uva de mesa del hemisferio sur. La empresa suma ahora más de 4.300 hectáreas plantadas de uva y alcanza una producción anual cercana a los 15 millones de cajas, equivalentes a unas 120 mil toneladas métricas. Estas cifras refuerzan su liderazgo en un segmento donde la escala, la eficiencia operativa y la diversificación geográfica resultan determinantes.

uvas UNIFRUTTI La integración de la operación peruana permitirá a Unifrutti abastecer uva de mesa casi todo el año, combinando la producción de Perú y Chile.

Unifrutti tiene sus orígenes en 1948, cuando fue fundada en Eritrea por Guido de Nadai. Desde entonces, la compañía ha evolucionado hasta convertirse en un actor global de primer nivel. Actualmente, su sede global se encuentra en Emiratos Árabes Unidos y, desde 2022, forma parte del portafolio del fondo estatal ADQ. En la actualidad, emplea a cerca de 20.000 personas en países como Chile, Perú, Italia y Sudáfrica.

La compra de Safco se suma a una serie de movimientos estratégicos realizados por la multinacional durante 2024. Entre ellos destaca la adquisición de Verfrut por cerca de US$680 millones, una de las mayores operaciones del sector frutícola, que la consolidó como una de las principales exportadoras de fruta en Chile. Asimismo, Unifrutti incorporó a su portafolio a Bomarea y a las operaciones peruanas de AvoAmerica, ampliando tanto su diversificación de productos como su alcance geográfico.

Con más de 16.000 hectáreas distribuidas en cuatro continentes, Unifrutti abarca hoy toda la cadena de valor, desde la producción y el empaque hasta la distribución de más de 300 variedades de fruta. Su red comercial le permite llegar a más de mil clientes en más de 50 países, confirmando su estatus como uno de los gigantes indiscutidos de la industria frutícola a nivel mundial.

Fuente: Frutas de Chile con aportes de Redacción +P.