A todo o nada en CABA: Javier Milei y su audacia de gobernar sin negociar

Este domingo, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) será escenario de una elección que excede con creces el marco local. No se trata solo de quién gobernará el distrito más importante del país en términos económicos y simbólicos, sino de qué tipo de liderazgo y de qué valores está dispuesta a validar la sociedad porteña. En el centro de esa disputa se encuentra Javier Milei, presidente de la Nación, que ha decidido jugarse una carta fuerte: apoyar sin ambigüedades a su vocero, Manuel Adorni, como candidato en la Ciudad, y hacerlo sin alianzas, sin concesiones y sin negociar el poder.

Milei no estará en Roma para la entronización del Papa León XIV. No viajará para rendir homenaje al nuevo jefe de la Iglesia Católica. Se quedará en Buenos Aires para reforzar la campaña de su candidato. Ese solo dato, anecdótico en apariencia, encierra una señal poderosa: su mirada está enfocada en consolidar poder interno, no en los gestos simbólicos del diálogo institucional o internacional. Juega todas sus fichas en esta elección, consciente de que el resultado del domingo puede redefinir su presidencia, su liderazgo y, también, el futuro político de la derecha argentina.