"El sistema multilateral de comercio se está derrumbando": la advertencia de CERA

La ciudad de Neuquén fue escenario este miércoles de la Jornada Comex Norpatagónica 2025, un espacio de análisis y debate que reunió a más de 200 referentes del comercio internacional y de la industria regional. El evento fue organizado por la Comisión de Comercio Internacional de la Asociación de Industriales de Neuquén (ADINEU) junto al Centro PyME-ADENEU, y contó con el acompañamiento del Depósito Fiscal Neuquén y la Zona Franca Zapala.

La actividad tuvo como invitado principal a Fernando Landa, presidente de la Cámara de Exportadores de la República Argentina (CERA) , quien ofreció una exposición de gran impacto moderada por la vicepresidenta de ADINEU, Natalia Muguerza. En su presentación, Landa delineó los principales desafíos estructurales del comercio exterior argentino, enmarcados en un contexto global marcado por la inestabilidad geopolítica y la pérdida de gobernanza internacional.

“La Argentina exporta muy poco en relación a su capacidad de producción. No es un problema de falta de competitividad, sino de cambiar nuestra mentalidad”, sostuvo el dirigente, planteando la necesidad de consolidar una visión estratégica y de largo plazo.

El titular de CERA advirtió que el sistema multilateral de comercio “se está derrumbando” y que la pérdida de reglas claras en el comercio mundial obliga a países pequeños como Argentina —que representan apenas el 0,3% de las exportaciones globales— a volverse “súper competitivos” para no perder terreno en los mercados internacionales.

Entre los principales obstáculos internos, Landa enumeró las altas tasas de interés, los costos logísticos, las limitaciones portuarias, la concentración del transporte en camiones para largas distancias, los derechos de exportación, los reintegros insuficientes y demorados, y las restricciones cambiarias que generan sobrecostos en la operatoria. Si bien valoró la eliminación parcial de retenciones a más de mil productos industriales, advirtió que aún persisten distorsiones en sectores clave como la pesca y el automotriz.

Landa presentó también un análisis sobre las perspectivas exportadoras para este año. Estimó que en 2025 las exportaciones argentinas alcanzarán los USD 81.900 millones, por encima de los USD 79.700 millones de 2024, con la minería y el petróleo como motores principales. Sin embargo, alertó que 2024 fue el tercer peor año en cantidad de empresas exportadoras, lo que refleja la debilidad del entramado productivo. “El gran desafío es la natalidad de los exportadores. El que logra exportar cuatro años seguidos se mantiene en el tiempo, pero los primeros años son muy difíciles”, explicó.

Logística, corredores bioceánicos y la conexión con el mundo

El presidente de CERA dedicó un tramo importante de su exposición a los cuellos de botella logísticos que enfrenta la Argentina. Recordó que desde 2012 el país perdió la mitad de las líneas marítimas directas, mientras Chile avanza con inversiones estratégicas como el puerto de Chancay.

“La Patagonia necesita conectarse mejor con el mundo, y herramientas como el Convenio TIR pueden facilitar el tránsito aduanero en corredores bioceánicos hacia los puertos del Pacífico”, señaló. También cuestionó la falta de métricas claras en los comités internacionales sobre tiempos de cruce y costos: “El tiempo es costo. Eso debería estar en el centro de la discusión”.

Comex El evento que se realizó el miércoles en Neuquén reunió a más de 200 empresarios.

Más allá de los factores estructurales, Landa subrayó que uno de los principales desafíos es cultural. “Debemos convencernos de que nuestro mercado no termina en nuestras fronteras. Tenemos talento, capacidad y productos que pueden abastecer al mundo, pero debemos sostenernos en esos mercados”, afirmó. Para ilustrar su punto, compartió su experiencia representando a una fábrica en Estados Unidos y Venezuela: “El desafío era convencer a un comprador que no te necesita, de que sos útil, confiable y que tu producto mejora su negocio. A veces hay que sacrificar la primera venta, pero con la convicción de que uno se queda en ese mercado”.

Valor de marca y posicionamiento internacional

Uno de los pasajes más llamativos de su presentación giró en torno a la construcción simbólica del valor de los productos. Landa citó el ejemplo de la “manzana Washington”, inexistente como variedad pero reconocida como marca de prestigio en la India. “La Patagonia ya es un sello con enorme potencial de posicionamiento internacional. Debemos aprovecharlo para nuestras exportaciones”, sostuvo.

Consultado sobre el vínculo comercial con China, Landa describió un escenario complejo: “China produce un tercio de los bienes del mundo. Resolver el déficit comercial no es fácil ni para India, ni para Estados Unidos, ni para Europa, y tampoco lo será para Argentina”. No obstante, remarcó que existen nichos de oportunidad en alimentos, proteína animal y bienes agroindustriales, aunque con la dificultad de competir con gigantes como Brasil y Estados Unidos. Para el dirigente, la clave es mantener un equilibrio geopolítico dado que China también es un actor financiero relevante para el país.

Landa recordó que, aunque Argentina exporta unas 5.000 posiciones arancelarias, 50 explican el 80% del total y apenas cinco concentran el 70% del volumen y el 40% del valor. Destacó, sin embargo, que en los últimos años se avanzó en la diversificación de destinos. En cuanto a la modernización del comercio exterior, hizo hincapié en la digitalización y la inteligencia artificial. “No hay beneficio en seguir usando papel. La digitalización es un salto necesario, reduce costos, genera transparencia y mejora la competitividad”, afirmó. Anunció además capacitaciones en inteligencia artificial aplicada al comercio internacional.

También señaló que la innovación tecnológica aplicada a la agroindustria —biotecnología, drones, sistemas de trazabilidad— abre la puerta a exportaciones de alto valor agregado.

Neuquén y el federalismo exportador

En el tramo final de su exposición, Landa se refirió a la importancia de Neuquén en la estrategia exportadora nacional. “Hoy la mirada está en el petróleo, pero el potencial de la provincia va mucho más allá. Cualquier cadena productiva puede transformarse en exportadora”, sostuvo.

Celebró el trabajo conjunto con ADINEU y destacó la visión de la industria neuquina: “La alianza con las instituciones locales es clave para federalizar el comercio exterior argentino”, concluyó, recibiendo un cálido aplauso del auditorio.

Finalmente, reafirmó la importancia de instancias como la Jornada Comex Norpatagónica: “Nuestra misión en CERA es ayudar a que más empresas den el salto hacia los mercados internacionales”.

Fuente: ADINEU con aportes d ela Redacción +P.