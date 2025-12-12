Fruticultura del Valle: Programa Regional de Madurez Temporada 2025-2026, ¿Quo vadis?

Cada Diciembre la EEA Alto Valle del INTA nos convoca para presentar un meticuloso informe que ha tenido como objeto establecer el Calendario Obligatorio de Cosecha para Manzanas y Peras en la región. Su difusión permite a productores, instituciones y empresas coordinar las operaciones logísticas para llegar a los mercados consumidores durante todo el año en óptimas condiciones. El Programa Regional de Madurez (PRM) se ha convertido en una herramienta indispensable que en estos días, como cada año, ya está circulando por todo el mundo.

Con el mismo objetivo y abundante asistencia, el reciente encuentro tuvo características únicas, ciertamente distinto a los anteriores. Como bien resaltara +P, se desarrolló “con la premisa de nadie le puede decir a un productor cuando está lista su fruta para cosechar” y que “la decisión le quita peso al Programa Regional de Madurez, que por 30 años fue avalado por el sector”.

La Resolución 22/2025, que nos sorprendiera en Febrero de este año, dispuso en su Artículo 5 la llamada “libertad de cosecha”, eliminando la fecha de inicio de cosecha obligatoria que debe autorizar el SENASA, históricamente conocida como “Sello”.

Siempre se destacó como positivo que en ningún otro país “existe obligatoriedad para resolver el momento de la cosecha”. Lo que antes se entendía “una fortaleza” ya no existe, aunque sí existen instituciones que hacen recomendaciones”, dejando en claro nuestro firme apoyo a la continuidad del PRM.

Una amplia ronda de opiniones puso las cosas en su lugar, mostrando la racionalidad y experiencia de los presentes ante situaciones disruptivas.

Si algo de todo lo antedicho puede considerarse concluyente es que “nadie quiere quemar su marca, porque hoy la información circula muy rápido y condena a la mala calidad”, aunque prefiero cerrar respondiendo al título de esta nota de opinión con el mensaje de una reciente campaña de promoción que bien vale poner en valor en estos momentos: “Frutas del Alto Valle, buenas por naturaleza”.

* Ingeniero Agrónomo. [email protected]

Ex director de Kleppe SA y asesor privador.

