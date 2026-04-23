Jornada técnica en Patagonia Norte: financiamiento y tecnología para el riego eficiente

La jornada técnica convoca a productores de toda la provincia a capacitarse en riego presurizado.. Foto: Prensa Río Negro

Con el objetivo estratégico de transformar la manera en que el sector agropecuario utiliza el agua y la energía, la Secretaría de Agricultura de Río Negro organiza una jornada técnica para hoy, jueves 23 de abril , en la Sociedad Rural de Guardia Mitre .

El encuentro se realiza en conjunto con el Departamento Provincial de Aguas ( DPA ), el INTA y el Consejo Federal de Inversiones ( CFI ), y está orientado a ofrecer herramientas concretas para la tecnificación del riego intrapredial en toda la provincia.

El secretario provincial de Agricultura, Lucio Reinoso, anticipó los alcances del encuentro en declaraciones a Radio Noticias (105.5 MHz): "Estamos trabajando para llevar herramientas técnicas que permitan mejorar la eficiencia, principalmente en sistemas de riego presurizado, como goteo y aspersión por pivote".

La jornada no se limita a la exposición teórica: está diseñada para que cada participante salga con información aplicable de forma inmediata a su establecimiento.

Financiamiento estratégico

Uno de los ejes centrales de la jornada es la presentación de una línea de financiamiento específica para la adquisición de equipos de riego. Los productores que participen del ciclo de capacitación podrán acceder a créditos que oscilan entre los $4 y los $300 millones de pesos, con tasas subsidiadas.

Esta herramienta apunta a reducir la barrera de entrada a la tecnificación, especialmente para explotaciones medianas que hoy encuentran dificultades para costear la transición hacia sistemas presurizados.

La agenda técnica incorpora también capacitaciones sobre bombeo solar y generación distribuida. Especialistas provenientes de otras provincias y técnicos de la Secretaría de Energía explicarán los mecanismos de acceso a estos sistemas de ahorro energético, que representan una alternativa cada vez más viable frente al costo creciente de la electricidad en las operaciones de riego.

image Créditos de hasta $300 millones con tasas subsidiadas, disponibles para quienes asistan al encuentro. Prensa Río Negro

Alivio tributario

El funcionario remarcó que estas acciones se inscriben en una política más amplia de reducción de costos para el sector productivo. Entre las medidas más significativas alcanzadas se destaca la reducción de los aranceles de importación para equipos de riego del 17% al 2%, obtenida tras gestiones ante el Consejo Federal Agrario.

A esto se suma una mejora directa en los costos operativos: la alícuota del IVA sobre la energía utilizada en riego bajó del 27% al 10,5%. En el ámbito provincial, la alícuota de Ingresos Brutos sobre la energía eléctrica destinada a la producción disminuyó del 2,8% al 1%. El conjunto de estas medidas configura un escenario tributario y arancelario considerablemente más favorable para quien decida invertir en modernización.

Un nuevo modelo de desarrollo

Reinoso señaló que existe un "cambio de paradigma" en la forma en que se conciben y desarrollan las nuevas áreas bajo riego en la provincia. El modelo que predominó durante décadas —en el que el Estado asumía la totalidad de la inversión e infraestructura— da paso a un esquema de sinergia público-privada.

"El Estado coordina y dirige las obras de infraestructura macro, como los tendidos eléctricos de potencia, para que luego los privados puedan desarrollar internamente sus sistemas de riego", explicó el secretario. Este enfoque busca multiplicar el impacto de los recursos públicos, traccionando inversión privada en la escala intrapredial.

En esa línea, Reinoso confirmó que se avanza con gestiones ante el BID para financiar las primeras etapas de proyectos emblemáticos como Colonia Josefa y Negro Muerto, con miras a ejecutar las primeras obras entre finales de 2025 y el transcurso de 2026.

La convocatoria está abierta a todos los productores interesados en optimizar sus recursos hídricos y energéticos. La jornada en Guardia Mitre se perfila como un punto de inflexión para el futuro productivo de la región.





FUENTE: Gobierno de Río Negro con aportes de Redacción +P