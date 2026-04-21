Semana del Hongo Bariloche 2026: ciencia, arte y fungi se unen en la Patagonia

Hongos del bosque andino-patagónico, protagonistas de la cuarta edición de la Semana del Hongo en Bariloche. Foto: UNRN.

Del 20 al 26 de abril de 2026, Bariloche es sede de la cuarta edición de la Semana del Hongo: Entramando Artes y Ciencia , un evento único en la Patagonia que convoca a investigadores, artistas, filósofos y a toda la comunidad en torno al fascinante reino Fungi . El encuentro busca visibilizar y celebrar a los hongos que habitan los bosques andino-patagónicos desde miradas tan diversas como la micología, la medicina integrativa, la filosofía y las artes visuales.

Desde sus organizadores sintetizan el espíritu del evento: Exploramos la multiplicidad de modos de vida, los lazos terráneos que nos conectan, reconociendo la inmensa diversidad de seres con los que convivimos y gestando otras prácticas, afectos y territorialidades. Una declaración que convierte a cada charla y taller en un acto político y poético al mismo tiempo.

La iniciativa no cuenta con financiamiento institucional ni persigue fines de lucro. Es una propuesta autogestiva impulsada por personas del campo artístico y científico, con el respaldo de la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN-CITECDE), el Parque Nacional Nahuel Huapi, la Municipalidad de San Carlos de Bariloche y la Fundación Balseiro. En cuatro ediciones, el evento ya reunió a más de 1.000 personas alrededor del mundo fungi.

image Más de 1.000 personas participaron en las ediciones anteriores del evento gratuito más singular de la Patagonia. UNRN

Una semana de actividades para todos los públicos

El programa 2026 despliega una agenda variada y accesible. Todas las charlas son gratuitas y abiertas al público; los talleres, con cupo limitado e inscripción previa, tienen un costo de copago de $10.000, aunque nadie que quiera participar queda afuera por razones económicas: los organizadores habilitan consultas para garantizar el acceso.

La semana arranca el lunes 20 con la jornada Biodiversidad de Hongos de Nuestros Bosques en la Sala de Prensa de la Municipalidad, en el Centro Cívico. La apertura incluye la proyección del documental Fungi: Web of Life, narrado por Björk, seguida de una charla a cargo de la Dra. Laura Lorenzo y la Dra. Carla Pozzi.

El martes 21 la propuesta se traslada a Casa Golondrinas, en la Fundación Balseiro, con dos talleres simultáneos: Bordar una intuicion, un cruce entre bordado y filosofía a cargo de Viento Magnético Bordados y Proyecto Rumia; y un taller de ilustracion naturalista de hongos patagonicos conducido por Amparo Martinet.

El miércoles 22 es el día dedicado a la salud y la medicina integrativa: la jornada incluye una conferencia sobre el uso de hongos en veterinaria clínica a cargo de Goya Noguer, y otra sobre Hongos y salud humana: historia, ciencia, nutricion y medicina dictada por Hernán Libkind y Sabrina Franke. Ambas actividades son libres y gratuitas en la Sala de Prensa Municipal.

El jueves 23 ofrece un taller de poesía titulado Un breve alarido, un leve trueno, y por la noche la Fiesta del Hongo: una celebración nocturna con delicias fúngicas de Barcaza, visuales de Marian Basti y Gifs.tv, y música de DJ Diego Nitzsche en Casa Macacha. La preventa de entradas para esta noche tiene un valor de $6.000.

El viernes 24 trae un Taller Vivo sobre la Funga en Estación Araucanía —con aporte voluntario— a cargo de Fungus, que propone un recorrido por la ecología profunda del reino fúngico y su función regenerativa. El sábado 25, Casa Golondrinas abre sus puertas a un taller de fanzines y una Casa Abierta con música en vivo del Dúo Esporai (Pepa Díaz y Juan Tenti).

El cierre, el domingo 26 de 14 a 17 horas, es una salida de reconocimiento de hongos en el bosque, la actividad más esperada por quienes quieren poner en práctica lo aprendido durante la semana.

image Talleres de arte y ciencia que entrelazan ilustración naturalista, bordado y filosofía fungi en Casa Golondrinas. UNRN

Quiénes organizan y cómo participar

El equipo organizador integra a Gabriela Klier, Carina Schwindt, Carla Pozzi, Leticia Carini, Sofía Nemenmann e Ingrid Roddick. El diseño gráfico es obra de Gastón Lozano y Bar Visconti. Entre los colectivos y proyectos participantes se destacan Proyecto RUMIA, FUNGUS y Liken, entre otros.

Toda la información actualizada, los formularios de inscripción y las novedades del evento se encuentran en Instagram: @semanadelhongo. Las consultas también pueden realizarse por mail a [email protected].

FUENTE: Redacción +P