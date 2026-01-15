Cerveza en crisis: caída del consumo, contrabando imparable y reconversión urgente

La industria de la cerveza argentina atraviesa uno de los capítulos más oscuros de su historia reciente. La recesión iniciada en 2024 se prolongó con fuerza durante 2025 y dejó un saldo devastador: caída sostenida del consumo, avance agresivo del contrabando y deterioro generalizado de la rentabilidad.

Tanto gigantes industriales como pequeñas cervecerías artesanales enfrentan el mismo desafío: adaptarse drásticamente o desaparecer. La reconversión emerge como la estrategia central para sobrevivir en un mercado que no muestra señales claras de recuperación inmediata.

El indicador más elocuente de la crisis proviene de la materia prima esencial. Según el analista agropecuario Javier Preciado Patiño, 2025 resultó un año atípicamente bajo para la molienda e industrialización de cebada cervecera. El balance preliminar revela una merma interanual del 17% y una caída del 23% respecto del promedio histórico de los últimos cinco años, aún pendiente del dato definitivo de diciembre.

Preciado Patiño explicó que el sector operaba cerca de su capacidad máxima, con un volumen anual cercano a un millón de toneladas. En 2025 quedó muy por detrás de ese techo. Tres factores convergieron para generar este resultado:

retracción pronunciada del consumo interno ;

; avance simultáneo de importaciones informales (contrabando) y formales de frontera;

(contrabando) y formales de frontera; descenso marcado en las exportaciones de malta, afectado por la pérdida de competitividad ligada a mayores costos en toda la agroindustria.

Fuera del período marzo-julio —donde la actividad se acercó parcialmente a los niveles previos—, el desempeño fue consistentemente inferior al promedio.

Grandes productores: de la crisis a un optimismo cauteloso

Representantes de una de las principales empresas cerveceras del país reconocieron que 2025 profundizó la debacle de 2024. Tras registrar una caída interanual del 20% en volúmenes producidos durante 2024, el año pasado no logró recomponer esos niveles. La demanda regional también se contrajo, aunque el retroceso más severo se concentró en Argentina.

Las fuentes consultadas admitieron que el sector atraviesa una crisis grande, pero expresaron una mirada levemente positiva para 2026: “Sentimos que quizás ya tocamos fondo”. Esperan cerrar el año “levemente en verde” en lugar de seguir en rojo, aunque aclararon que cualquier crecimiento será modesto y distante de recuperar los volúmenes perdidos. Un rebote del 20% resulta impensable a corto plazo y demandará varios años.

El contrabando, principalmente desde Paraguay, Bolivia y Brasil, agrava el escenario al erosionar precios y márgenes de las operaciones formales.

image La reconversión emerge como la estrategia central para sobrevivir.

Cervecerías artesanales: del boom al repliegue estratégico

El segmento artesanal, que vivió un auge notable hasta 2017, transita desde 2020 una etapa de fuerte contracción agravada por la pandemia y profundizada en los últimos años. Leonardo Ferrari, socio fundador de Antares, destacó que el consumo masivo se contrajo en prácticamente todas las categorías, con desplomes de dos dígitos en supermercados según la consultora Scentia. El canal gastronómico —principal sostén de muchas cervecerías artesanales— sufrió con mayor intensidad por la caída del poder adquisitivo.

Ante este panorama, las empresas supervivientes aceleraron la reconversión:

paso del barril a la lata para ganar presencia en supermercados y almacenes;

para ganar presencia en supermercados y almacenes; ampliación de portafolio con cervezas sin alcohol y sin gluten ;

y ; desarrollo de bebidas fermentadas y no fermentadas, listas para tomar y opciones sin alcohol.

Emanuel López, presidente de la Cámara de Cerveceros Artesanales de Argentina (CCAA), confirmó la tendencia. Muchas instalaciones diseñadas para producir 200.000 litros mensuales operan actualmente con un promedio de apenas 60.000 litros. Su propia actividad registró una retracción superior al 20% interanual en 2024 y otro 10% durante 2025. Numerosos productores en CABA y Gran Buenos Aires cerraron definitivamente, mientras los que resisten enfrentan aumentos de costos por encima de la inflación y márgenes cada vez más estrechos.

Expectativas 2026: supervivencia antes que crecimiento

Las proyecciones para 2026 mantienen un tono cauteloso. López advirtió que la contracción del consumo podría profundizarse por el ajuste económico sostenido y el desfasaje entre salarios y costo de vida, lo que reduce drásticamente el gasto en bienes no esenciales como la cerveza.

La industria apuesta a la diversificación, la cooperación entre productores —incluso centralizando elaboración para bajar costos— y la conquista de canales masivos. Sin esperar un rebote vigoroso, el objetivo pasa por estabilizar la actividad en un mercado más reducido, más competitivo y fuertemente impactado por la informalidad.

La reconversión ya no es una opción: se convirtió en la condición indispensable para que la industria cervecera argentina pueda transitar 2026 sin una ola masiva de cierres.



Fuente: Infobae con aportes de +P