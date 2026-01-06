El drama del desplome del consumo de vino: Cae un 12,5%, pero Patagonia resiste

El Instituto Nacional de Vitivinicultura publica datos provisorios que indican un declive significativo en las ventas de vino d urante noviembre 2025. Las comercializaciones totales alcanzan 628.661 hectolitros, lo que representa una reducción de -12,5% en comparación con noviembre 2024. Esta contracción afecta principalmente a los vinos color , con una baja de -13,6%, mientras los vinos blancos descienden -8,9%. En términos acumulados, de enero a noviembre 2025, el volumen totaliza 6.814.090 hectolitros, con una disminución de -3,7% respecto al período anterior.

La composición del mercado interno resalta la dominancia de los vinos sin mención varietal , que constituyen 66,6% del total en noviembre, seguidos por los varietales en 28,1%, espumosos en 5,1% y otros vinos en 0,2%. Las variaciones interanuales muestran retrocesos en casi todas las categorías: sin mención varietal cae -10,0%, varietales -14,4% y espumosos -26,3%. Solo los vinos varietales blancos registran un leve aumento de 4,1% en el mes.

En cuanto a envases, la botella mantiene 63,7% de participación, pero desciende -16,3%. El tetra brik ocupa 33,8% y baja -1,4%, mientras la damajuana se contrae -42,5%. Destacan incrementos en bag in box con +70,5% y lata con +131,4%, aunque representan porciones menores. El consumo per cápita se sitúa en 1,34 litros por habitante, con una caída de -12,2%.

Mendoza lidera con 90,7% de los despachos, seguida por San Juan en 5,3%. Sin embargo, el foco se desplaza hacia regiones emergentes como la Patagonia, donde provincias como Neuquén, Río Negro y Chubut exhiben dinámicas contrastantes que sugieren un potencial de resiliencia.

image Río Negro celebra un repunte: con +16,3% en ventas de noviembre, sus varietales y damajuanas destacan en un mercado nacional en declive.

Tendencias en la Patagonia: Un análisis regional

La Patagonia vitivinícola, conocida por sus terroirs únicos influenciados por climas fríos y vientos intensos, presenta un mosaico de resultados en noviembre 2025. Aunque el mercado nacional enfrenta presiones económicas y cambios en preferencias de consumo, esta región sur muestra signos de vitalidad en medio de la adversidad.

En Neuquén, los despachos suman 2.821 hectolitros en noviembre, lo que implica una reducción de -12,4% respecto a 2024. Esta cifra alinea con la tendencia nacional, pero el acumulado anual solo desciende -2,0%, lo que indica una estabilidad relativa. La composición privilegia los vinos varietales en 70,0%, seguidos por espumosos en 29,9% y un mínimo 0,1% en sin mención varietal. Todo se envasa en botella, lo que refleja un enfoque en productos premium. Analistas atribuyen esta moderada contracción a factores como la competencia de importaciones y fluctuaciones en la demanda interna, pero la proximidad a mercados turísticos como Bariloche sostiene el sector. Neuquén, con variedades como Pinot Noir y Malbec adaptadas al frío, posiciona como un polo de innovación, donde la calidad compensa volúmenes menores.

Río Negro contrasta con un crecimiento mensual de +16,3%, alcanzando 1.101 hectolitros en noviembre. Aunque el acumulado anual cae -5,3%, este repunte sugiere una recuperación impulsada por estrategias locales. La mitad del volumen corresponde a vinos varietales (50,7%), con 48,5% en sin mención y 0,8% en espumosos. Los envases priorizan botella en 78,3% y damajuana en 21,7%, con trazas de bag in box. Esta provincia beneficia de ríos como el Negro, que irrigan viñedos históricos, y enfoca en exportaciones internas a centros urbanos. El aumento mensual posiblemente deriva de campañas promocionales y una cosecha favorable, lo que fortalece su rol en la diversificación patagónica.

Chubut emerge con un salto notable: +178,0% en noviembre, totalizando 71 hectolitros. Pese a un acumulado anual de -55,8%, este incremento resalta el potencial de nichos. Dominan los espumosos en 88,9%, con 7,6% varietales y 3,5% sin mención, todo en botella. Esta provincia austral, con viñedos en Trelew y alrededores, aprovecha climas extremos para producir espumosos únicos. El crecimiento mensual podría vincularse a eventos estacionales y turismo, aunque la baja acumulada alerta sobre vulnerabilidades como costos logísticos altos.

image Viñedos de Neuquén bajo el viento patagónico: esta provincia resiste con vinos varietales premium, pese a una caída mensual de 12,4% en despachos.

Perspectivas y desafíos para el vino patagónico

La Patagonia representa apenas 0,6% del mercado nacional, pero sus tendencias divergen del declive general. Mientras Mendoza y San Juan acumulan bajas de -0,8% y -22,6% respectivamente, el sur exhibe brotes de crecimiento mensual en Río Negro y Chubut, contrarrestando la caída en Neuquén. Este patrón sugiere una resiliencia basada en especialización: varietales y espumosos premium, adaptados a consumidores exigentes que valoran origen y sostenibilidad.

Factores como el cambio climático favorecen la migración vitivinícola hacia el sur, donde temperaturas más frescas preservan acidez y aromas. Sin embargo, desafíos persisten: volúmenes bajos limitan economías de escala, y la dependencia de botellas eleva costos. Analistas recomiendan invertir en marketing digital y alianzas con turismo para capitalizar estas tendencias.

En síntesis, noviembre 2025 confirma un mercado interno contraído, pero la Patagonia despunta como región estratégica. Su capacidad para innovar y adaptarse podría redefinir el mapa vitivinícola argentino en los próximos años.