El veredicto: Los enólogos de Patagonia eligieron sus mejores vinos

Los diez vinos que conforman la lista de “Íconos de la Patagonia” fueron elegidos por los propios enólogos de las bodegas de la región luego de una cata técnica en la que analizaron unas 30 etiquetas que llegaron desde Río Negro, Neuquén, Chubut y La Pampa, con el objetivo de proyectar los vinos patagónicos hacia el mercado nacional y fortalecer el enoturismo regional.

Cada bodega llegó al encuentro con su mejor etiqueta. Una vez sobre la mesa, las mismas personas que elaboraron los vinos fueron las que evaluaron los suyos y los de sus colegas. De allí la importancia del ranking que se elaboró a partir de sus opiniones profesionales.

"Se comparan no solamente los vinos, sino las propiedades del terroir, haciendo un intercambio sobre cómo cada uno produce sus uvas, el tipo de suelo y otros detalles técnicos que, por ahí, el consumidor no tiene por qué saber, pero que hacen al resultado final del vino", explicó Mariana Cerutti, directora de Vitivinicultura de Río Negro.

En total se degustaron unas treinta etiquetas, entre espumantes y vinos de guarda, incluidas algunas botellas de la cava submarina del Golfo San Matías. Cinco de las diez etiquetas distinguidas pertenecen a bodegas rionegrinas.

A la cabeza del top 10 quedó el Special Blend 2022 de Bodega Del Fin del Mundo, que fue presentado por el enólogo Ricardo Galante. Este blend se elaboró a partir de un corte de 40% Malbec, 40% Cabernet Sauvignon y 20% Merlot. Su precio ronda los $94.000.

El segundo lugar fue para un producto de un viñedo de 94 años de la zona de Ingeniero Huergo. Se trata del Trousseau Viña 1932 de la Bodega Aniello, donde trabaja el enólogo Federico Moreira. El precio de referencia es de $65.000.

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Un varietal también con origen en un viñedo antiguo, y elaborado por Establecimiento Humberto Canale, quedó en tercer lugar. Se trata del Old Vineyard Riesling 2025, una cepa que se vincula a los vinos tradicionales de Alemania y que la bodega de Roca dispone en un lote que no llega a una hectárea. El enólogo jefe en este caso es Horacio Bibiloni. El precio es de $31.500.

El listado se completa con el UN Merlot Gran Reserva 2019 de Antigua Bodega Patagónica; el Familia Miras Pinot Noir 2019 de Bodega Miras; y el Cabernet Franc 2022 de Flor del Prado. Cerutti subrayó que las etiquetas "expresan la diversidad de nuestra provincia y muestran el nivel de desarrollo que ha alcanzado la vitivinicultura rionegrina".

En cuanto a la distribución provincial, el ranking lo conforman 5 etiquetas de Río Negro, 3 de Neuquén y 2 de Chubut.

También hubo un espacio para destacar el trabajo de los enólogos, y entre pares surgieron las menciones especiales. Como Enólogo Ícono de la Patagonia resultó elegido Marcelo Miras, quien se desempeña en la región desde 1991.

Joven Promesa de la Enología fue designada, en voto secreto, Candela Banacloy, de Antigua Bodega Patagónica.

La mención para el vino Revelación del Año fue para YUYIN, de Gaiman, Chubut, a cargo de Juan Pablo Velázquez.

Mientras que el proyecto Enoturístico Destacado fue Viñas del Nant y Fall, de Trevelin, Chubut.