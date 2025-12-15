¿El vino argentino está listo para dominar el mundo con una estrategia renovada?

Wines of Argentina, la entidad encargada de posicionar el vino argentino en los mercados internacionales, culmina el 2025 con logros significativos. La institución refuerza su rumbo estratégico iniciado en años previos y logra mayor visibilidad global. El 11 de diciembre, en Mendoza, la Comisión Directiva aprueba el presupuesto y el plan de acción para 2026. Además, presenta un balance positivo del año en curso durante un encuentro que incluye un cóctel para la prensa local.

El evento cuenta con la presencia de Victoria Giussani, asesora en Cooperación Internacional de la Delegación de la Unión Europea. Esta participación resalta el apoyo europeo al programa Red Sustenta Vitis , iniciativa integral de sostenibilidad que impulsa Wines of Argentina para el sector vitivinícola.

"The wine for now"

Wines of Argentina implementa una renovación profunda en su comunicación. En colaboración con la agencia GREY, desarrolla durante el primer semestre del 2025 la narrativa The Wine for Now. Esta propuesta actualiza la identidad visual de la institución y amplía sus pilares comunicacionales. El objetivo consiste en proyectar una imagen de la vitivinicultura argentina más moderna, diversa y alineada con las audiencias globales.

Bajo esta visión, la entidad lanza campañas digitales dirigidas a Brasil y Estados Unidos. El claim “Write Your Own Rules” promueve el redescubrimiento del Vino Argentino al flexibilizar contextos de consumo. Los resultados iniciales superan el impacto registrado en la campaña del Malbec World Day en YouTube, demostrando efectividad en engagement digital.

image Magdalena Pesce, CEO de WofA, en la última reunión de Comisión Directiva del 2025. Foto: WofA

Fortalecimiento en mercados clave

La presencia internacional se intensifica mediante acciones precisas y de alto impacto. Wines of Argentina profundiza vínculos con críticos influyentes. Figuras como Matthew Luczy de The Wine Advocate, Virginie Boone —exeditora de Wine Enthusiast—, Tim Atkin MW y Joaquín Hidalgo de VINOUS evalúan vinos de todas las regiones argentinas. Estas catas abarcan bodegas micro, pequeñas y grandes, promoviendo diversidad productiva.

En Estados Unidos, la institución ejecuta campañas con cadenas como Binny’s y Gary’s. En alianza con Colangelo & Partners, activa colaboraciones con influencers locales. Además, organiza viajes inmersivos para compradores, líderes gastronómicos e influencers de Estados Unidos y Brasil. Estas experiencias buscan ampliar portafolios y enriquecer el conocimiento sobre el Vino Argentino.

Brasil recibe atención prioritaria con participación en ProWine São Paulo y en las Galas Michelin de Río de Janeiro y São Paulo. A lo largo del año, Wines of Argentina realiza eventos, cenas y masterclasses en restaurantes emblemáticos como Evvai y Oro.

En Canadá, la entidad desarrolla campañas temáticas con SAQ y acciones integrales de merchandising y marketing con LCBO. Europa y Asia también registran programas educativos, actividades presenciales y misiones inversas que consolidan la presencia argentina.

Sostenibilidad como eje

Red Sustenta Vitis representa el compromiso firme de Wines of Argentina con la sostenibilidad. Financiado por la Unión Europea, este programa continúa el trabajo iniciado en 2022. Durante 2025, 47 bodegas y productores de todo el país completan asistencias técnicas en áreas críticas: Gestión de Residuos, Eficiencia Energética, Eficiencia Hídrica, Buenas Prácticas Agrícolas y Apoyo a Certificaciones Sostenibles.

La iniciativa adquiere carácter federal al abarcar regiones como Buenos Aires, Catamarca, Córdoba, Jujuy, La Rioja, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Salta y San Juan. Este enfoque integral posiciona la sostenibilidad como requisito indispensable para la competitividad futura del sector.

Soledad Juncosa, Hospitality Manager de Wines of Argentina Soledad Juncosa, Hospitality Manager de Wines of Argentina. Foto: WofA

Mirada al 2026: Adaptación y crecimiento

En un contexto global desafiante, Wines of Argentina reafirma su rol de acompañar a las bodegas en su expansión internacional. La institución consolida un posicionamiento contemporáneo, diverso y dinámico para el Vino Argentino.

Claudia Piedrahita, vicepresidenta de la entidad, destaca el esfuerzo colectivo: “En los últimos años, el equipo de WofA ha llevado adelante un esfuerzo sostenido para adaptarse con agilidad y creatividad a un contexto desafiante. Quiero reconocer el esfuerzo de todos por ampliar la mirada, incorporar nuevas perspectivas para abordar los desafíos y construir respuestas innovadoras”.

Piedrahita proyecta hacia adelante: “Los próximos años nos exigirán seguir fortaleciendo esta capacidad de adaptación y apertura. El recorrido realizado nos deja aprendizajes valiosos y una base sólida desde donde continuar consolidando el posicionamiento del Vino Argentino en el mundo. Agradezco profundamente a los socios que nos acompañan y los invito a seguir participando y sumándose a las discusiones estratégicas que nos permiten nutrir una visión compartida para seguir avanzando”.

El 2025 marca un punto de inflexión. Wines of Argentina no solo resiste cambios globales, sino que los transforma en oportunidades para elevar la imagen y el alcance del Vino Argentino en el escenario mundial.

Fuente: WofA con aportes de +P