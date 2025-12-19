Sturzenegger vs. viñateros: el "efecto Chiqui Tapia" llega a la vitivinicultura

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, criticó duramente a la Asociación de Viñateros de Mendoza

La avanzada del Gobierno nacional sobre las regulaciones de las economías regionales sumó un nuevo capítulo de tensión. El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger , utilizó sus redes sociales para lanzar una durísima crítica contra la Asociación de Viñateros de Mendoza , trazando un paralelismo directo entre el sector vitivinícola y el fútbol argentino.

Para el funcionario, la resistencia de los viñateros a la desregulación es comparable a la de Claudio "Chiqui" Tapia frente a las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD). Sturzenegger señaló que, así como la AFA acudió a la Justicia para limitar la libertad de elección de los socios en los clubes, la entidad mendocina busca hoy frenar la opcionalidad del Certificado de Ingreso de Uva (CIU) , un trámite que el Ejecutivo nacional decidió que dejara de ser obligatorio.

"Es curioso, ¿no? Porque no se le prohíbe a nadie usarlo. ¿Por qué un productor querría obligar a otro a una carga burocrática?", cuestionó el ministro, tras conocerse la demanda presentada ante el Juzgado Federal N.º 2 de Mendoza.

Embed ASOCIACIÓN DE VIÑATEROS DE MENDOZA Y EL CHIQUI TAPIA, UN SOLO CORAZÓN. Cuando el DNU 70/23 permitió que los socios de los clubes de fútbol elijan si querían ser sociedades anónimas, la @afa y el @tapiachiqui, recurrieron a la justicia para prohibir la opcionalidad. Es decir, no… pic.twitter.com/dzQKctzR4y — Fede Sturzenegger (@fedesturze) December 17, 2025

Las "verdades ocultas" de la regulación

Según el análisis de Sturzenegger, la insistencia por mantener el CIU como una obligación y no como una opción responde a dos hipótesis que calificó como la "verdad oculta" del sistema:

Control y cartelización: El certificado permitiría concentrar información estratégica para facilitar prácticas anticompetitivas en el mercado de la uva.

El certificado permitiría concentrar información estratégica para facilitar prácticas anticompetitivas en el mercado de la uva. Recaudación paraestatal: El instrumento sería la llave para asegurar el cobro de tasas sectoriales en favor de entidades cuyos mandatos, según denunció, se encuentran vencidos hace años.

Un debate histórico

El ministro no solo se apoyó en datos del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) —que respalda la desregulación—, sino que también apeló a la historia. Recordó la prohibición de producir vino fuera de Cuyo en 1934 como un ejemplo de cómo la intervención estatal dañó economías regionales en el pasado.

"Es triste ver cómo algunos se escudan en argumentos delirantes para dañar a sus propios colegas", sentenció el funcionario, cerrando con una de las máximas de la gestión de Javier Milei: "La regulación es un lobo con piel de cordero". Ahora, la decisión queda en manos de la Justicia, que deberá definir si prevalece la libertad productiva o el esquema de control tradicional.





Fuente: Red X con aportes de +P