Desregulación en el vino: Sturzenegger destaca la honestidad de productores argentinos

En un hito para el sector vitivinícola, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger , se reunió con referentes de la industria en la sede central del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), ubicada en la ciudad de Mendoza. Acompañado por el Director Nacional de Racionalización del Estado, Valentín Spialtini, el presidente del INV, Carlos Tizio, la vicegobernadora de Mendoza, Hebe Silvina Casado, y los ministros de Producción de Mendoza, Rodolfo Vargas Arizu, y de San Juan, Gustavo Fernández, el funcionario detalló la reforma modernizadora del marco regulatorio anunciada la semana pasada.

La reunión congregó a una amplia representación sectorial, incluyendo Bodegas de Argentina, UVA, CARPA, ACOVI, AVM, FECOVITA, la Cámara de Bodegueros de San Juan, CAFEM, la Federación de Viñateros, el Consejo Profesional de Enólogos, CAPRO VIT San Juan, la Asociación Vitivinícola Industrial, la Mesa Vitivinícola San Juan, la Cámara de Viñateros y Bodegueros del Este, Bodegas de Salta A.C., la Cámara de Bodegas Exportadoras de la Patagonia , la Cámara de Industria, Comercio y Agropecuaria de San Rafael y la Cámara Argentina de Vinos a Granel. Este amplio espectro subraya el consenso en torno a la necesidad de cambio.

Embed Hoy visitamos Mendoza para recoger impresiones sobre la desregulación de la industria del vino. A la mañana nos cruzamos con @diegosantilli en la oficina de @alfredocornejo. Luego con los productores en el INV y en Bodegas Argentinas. También hubo un rato para compartir un… pic.twitter.com/TInNRiMXgl — Fede Sturzenegger (@fedesturze) November 14, 2025

Confianza en los productores como eje de la desregulación

Tras el encuentro, Sturzenegger destacó la productividad del diálogo: “Tuvimos una reunión muy productiva con la industria vitivinícola. Venimos de implementar una desregulación muy importante para el sector, porque había mucha intervención del Estado sobre la producción y lo que creemos es que no hay que regular con la idea de que los productores no son honestos, porque el 99,9% de la gente que forma parte de esta industria tan representativa de Argentina y que ha conseguido un lugar relevante en el mundo, es de gente que está acá para armar una industria exitosa”.

Enfatizó el enfoque colaborativo: “Vinimos a esta reunión a escucharlos y nos llevamos muchas ideas”, agregando que “una regulación es un cuerpo vivo que siempre está en proceso de revisión permanente”. Estas palabras reflejan una filosofía de desregulación dinámica, donde el Estado reduce su rol interventor para fomentar la innovación y eficiencia.

Embed El INV elimina cargas burocráticas para la Cosecha 2025

Aquellos industriales, que durante el período de cosecha, realicen desde su establecimiento traslados de mosto virgen y/o de uva recién molida, para ser elaborados en otros inscriptos,

Sigue⬇️ — INV (@INVArgentina) November 6, 2024

Cambios estructurales en el INV

La reforma, anunciada la semana pasada, elimina trabas burocráticas y redefine el rol del INV. El organismo deja de intervenir en las etapas iniciales e intermedias del proceso productivo para concentrarse exclusivamente en el control del producto final. Esto garantiza que los vinos sean aptos para el consumo y no estén adulterados, devolviendo libertad a los productores y asegurando calidad al consumidor.

El diagnóstico compartido con la industria apunta a que el exceso de controles y trámites generaba costos, demoras y pérdida de competitividad. Al simplificar procesos, se busca potenciar la exportación y la inversión, alineándose con la visión de Sturzenegger de un Estado que confía en el 99,9% de productores honestos.

Embed Avanza el proceso de desregulación, con un salto importante este mes por la desregulación de la industrial del vino y la eliminación de trámites innecesarios para productos de bajo riesgo en @ANMATsalud. Más libertad, que es lo que nos pide el presidente @JMilei. VLLC! pic.twitter.com/Vakab1I0hZ — Fede Sturzenegger (@fedesturze) November 13, 2025

Impacto sectorial: Hacia una industria más ágil y competitiva

Esta desregulación llega en un contexto desafiante, donde el sector vitivinícola argentino busca recuperar terreno global. Al focalizar el INV en controles finales, se reducen costos administrativos y se acelera la cadena productiva, beneficiando desde viñateros hasta exportadores. Representantes como los de Bodegas de Argentina y FECOVITA ven en esto una oportunidad para innovar en variedades premium y sostenibilidad.

La inclusión de entidades patagónicas, como la Cámara de Bodegas Exportadoras de la Patagonia, resalta la extensión nacional de los beneficios. En regiones emergentes, la menor burocracia podría impulsar nichos de alta gama, como Pinot Noir y Chardonnay.