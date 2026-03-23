Ventas 50% abajo: ¿Agoniza el mundo de la cerveza artesanal?

En El Bolsón aseguran que "este año apenas si se están llegando a cubrir los costos".

Está concluyendo en El Bolsón la cosecha de lúpulo y, tal como adelantamos en agosto desde +P luego de una entrevista a uno de los mayores expertos del sector, se corroboró un desplome en el consumo de cervezas artesanales . Según Alejandro Galetovich, productor cervecero y miembro de la Feria Artesanal Regional de esa ciudad, luego de la temporada de verano, se registró una caída del 50% en el consumo de esta bebida, a lo que se suma un sobre sobrestock mundial de uno de los insumos básicos de la industria.

"Sobra lúpulo en el mundo. Europa y Estados Unidos vienen de meter tres cosechones y el consumo global de cerveza cayó uno o dos puntos, que es muchísimo", dijo en su momento Hernán Testa, ingeniero agrónomo y socio de Patagonia Lúpulos Andinos , la empresa más grande del país en su rubro, que tiene su base en El Bolsón.

Galetovich, elaborador de la cerveza Pilker, aseguró que “esta temporada nos ha impactado a todos mucho y creo que nuestro sector no escapa a la realidad", y confió que la temporada de verano que está llegando a su fin, “está dentro de las tres peores temporadas de los últimos 20 años".

De las 160 hectáreas de lúpulo plantadas en Argentina, 120 se ubican en la comarca andina, y la producción cubre el 30% de las 1.000 toneladas anuales que demanda la industria en general. Y ante la sobreoferta por buenas cosechas internacionales, se espera que esa coyuntura empuje a la baja el precio de este insumo.

De todos modos, "el precio que hoy paga Cervecería y Maltería Quilmes está por encima del costo de producción y eso es absolutamente valorado", afirmó Testa en declaraciones a FM Paraíso 42 de Epuyén.

Para dimensionar la importancia del lúpulo en la elaboración artesanal de cerveza, es el ingrediente que le aporta el aroma a cada birra, y en comparación, la cerveza industrial lleva menos de un gramo por litro, mientras que la cerveza artesanal lleva más de tres gramos por litro.

WhatsApp Image 2026-03-19 at 18.50.43 Según Alejandro Galetovich, productor cervecero, se registró una caída del 50% en el consumo de cerveza artesanal.

Pronóstico confirmado

Ya en agosto Testa había adelantado que esperaban una caída del consumo de las artesanales de ente un 25 y un 30% a lo largo de este año, lo que significaría pasar de 41 o 42 litros, a unos 30 litros per cápita.

Las estimaciones se basaron en la cantidad de pellets que venden los productores a las cervecerías artesanales, que fue en caída a lo largo de todo el 2025.

"Este año realmente apenas si están llegando a cubrir los costos y no existe el colchón que se podía hacer otras temporadas”, declaró Galetovich, quien asegura que notó “una merma en el poder adquisitivo”, de los turistas.

Unos pocos kilómetros más allá del centro gastronómico de la ciudad, se avanzó con la cosecha, que debe ser rápida y corta para someter a los cogollos a un proceso de secado, para evitar que un exceso de humedad los dañe.

A pesar de la nieve caída la última semana, "no dejamos de estar agradecidos, porque ha sido un gran final de febrero y una gran primera quincena de marzo", pero reconoció que el clima adverso "genera un entorpecimiento operativo".

A pesar de la sequía que afectó a la cordillera, destacó que casi el 100% del sistema productivo de lúpulo en la región cuenta con riego tecnificado, y que el canal de riego del camino de Los Nogales “está bien dotado, así que el agua no escasea".

Lejos está todo plan de crecimiento de la superficie cultivada, porque según aseguró Testa, hay que observar los ciclos del mercado: “Ahora hay que comerse el sobrestock mundial y esperar a que todo se acomode".

Fuente: Redacción +P