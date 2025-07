Vino argentino: Ponen en marcha una estrategia de expansión global

Wines of Argentina (WofA), la entidad a cargo de la promoción del vino argentino a nivel mundial, realizó su Workshop Estratégico 2025. El encuentro anual se centró en analizar la situación de los mercados prioritarios, identificar tendencias clave y delinear el plan de acción para la promoción internacional.

Alejandro Vigil en el Workshop Estratégico 2025.jpg Alejandro Vigil en el Workshop Estratégico 2025. Foto: WOFA

Hacia el final del workshop, Carolina Bruzzone, COO, y Mariano Favetto, director general creativo de la agencia GREY, revelaron la nueva estrategia de comunicación para el Vino Argentino: "The Wine for Now". Esta iniciativa busca replantear el presente y futuro del vino argentino a través de un enfoque en la adaptación, espontaneidad y cercanía con los consumidores globales. La estrategia pone énfasis en mercados clave como Estados Unidos, Brasil, Reino Unido y Canadá.

El evento, que se llevó a cabo en formato híbrido (presencial en Mendoza y virtual), congregó a bodegas de todo el país, actores del comercio exterior y referentes institucionales del sector, facilitando sinergias para la estrategia exportadora.

Felipe Galtaroça, CEO de Ideal BI Consulting en el Workshop Estratégico 2025.jpg Felipe Galtaroça, CEO de Ideal BI Consulting, en el Workshop Estratégico 2025. Foto: WOFA

Misión Comercial Focalizada en Brasil

En paralelo al Workshop, WofA está llevando a cabo la Argentina Wine Trade Convention (AWTC) en Mendoza, del 1 al 6 de julio. Esta iniciativa busca fortalecer los lazos con el comercio internacional mediante un viaje de negocios diseñado a medida.

En esta edición, WofA recibió a un grupo de importadores brasileños, con el objetivo de generar nuevas oportunidades comerciales y sinergias con etiquetas argentinas que aún no tienen presencia en dicho mercado. La misión también busca ofrecer una experiencia sensorial que refleje la calidad y la identidad del Vino Argentino.

La iniciativa, desarrollada en colaboración con las representaciones argentinas en Brasil y la Cancillería argentina, incluye encuentros con bodegas de diversas regiones productoras, ferias comerciales y degustaciones, consolidando así el compromiso de WofA con la expansión del producto nacional en la economía global del vino.