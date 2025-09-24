Vino a granel: ¿Argentina es un proveedor estratégico o solo un jugador de nicho?

Argentina exhibirá la diversidad y calidad de sus vinos a granel. Foto: Cámara Argentina de Vinos a Granel

La World Bulk Wine Exhibition (WBWE) , la feria de vinos a granel más influyente del mundo, se realizará los días 24 y 25 de noviembre en Ámsterdam, y Argentina será protagonista. Con 15 bodegas de Mendoza y San Juan participando bajo el paraguas de la Cámara Argentina de Vinos a Granel , la delegación nacional busca consolidar su rol de proveedor estratégico en un mercado que exige cada vez más.

En un contexto global donde las reglas de juego se reescriben constantemente, la competitividad ya no se mide solo en volumen y precio. Las certificaciones de sostenibilidad, las prácticas orgánicas y el comercio justo se han convertido en divisas de valor incalculable.

Argentina exhibirá la diversidad y calidad de sus vinos a granel. La oferta combina a los varietales emblemáticos, Malbec y Torrontés, con otros de alta demanda internacional como Cabernet Sauvignon, Syrah y Chardonnay, junto a vinos genéricos que hoy ganan protagonismo por su competitividad internacional. De este modo, nuestro país se alineó con las exigencias globales. Este portafolio diversificado y de calidad, sustentado en prácticas más responsables, es el argumento más sólido para generar confianza en los compradores internacionales.

image La feria se llevará adelante en Países Bajos.

Más allá de la feria: lo que dicen los protagonistas

Las voces de los exportadores y los referentes de la industria no son homogéneas. Para Enrique Verazay, de KINETA S.A., la participación en la WBWE es clave para la cercanía con los socios comerciales y la búsqueda de nuevos importadores. El apoyo de la Cámara resulta fundamental en un escenario económico desafiante. No en vano, Kineta demostró su calidad al obtener medallas de oro y plata en la International Bulk Wine Competition (IBWC) en 2023.

Sin embargo, Gerardo Meli, de Bodega Héctor Meli, un jugador de nicho especializado en vinos orgánicos premium, ofrece una perspectiva más cautelosa. Para él, la feria es una brújula para entender las tendencias de precios globales, y advierte: "Es un mundo más competitivo que el que conocíamos años anteriores y debemos entender dónde estamos parados".

La clave, según Meli, está en que la materia prima argentina ha vuelto a valores internacionales gracias a una cosecha abundante, lo que posiciona al país como un proveedor atractivo cuando las condiciones macroeconómicas se acomodan.

image Participarán de la feria 15 bodegas de Mendoza y San Juan. Foto: WOFA

La importancia de la visibilidad y las sinergias globales

La participación en la WBWE no es solo un acto comercial; es una oportunidad de visibilidad internacional y de acceso a información privilegiada. El programa de conferencias, que aborda temas estratégicos como la logística, la sostenibilidad y las innovaciones tecnológicas, brinda a las bodegas argentinas herramientas clave para diseñar estrategias de exportación más competitivas.

La reciente incorporación de la WBWE al Grupo Vinexposium abre nuevas sinergias, como la llegada de Vinexpo Explorer a Mendoza en octubre. Este evento, impulsado por ProMendoza, confirma la relevancia de la provincia como epicentro global del vino y fortalece la proyección internacional de la industria.

En un mercado que exige una adaptación constante, Argentina debe aprovechar estas plataformas para mostrar no solo la calidad de sus vinos, sino también su compromiso con la sostenibilidad y la transparencia. Es la única forma de pasar de ser un jugador de volumen a un proveedor confiable a largo plazo.

Fuente: WOFA y Cámara Argentina de Vinos a Granel con aportes de +P