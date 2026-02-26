Vinos argentinos más confiables: 94,3% precisión en ensayos INV

El Instituto Nacional de Vitivinicultura ( INV ) culminó con éxito la Primera Ronda del Programa Nacional de Ensayos Interlaboratorios Enológicos durante el cuarto trimestre de 2025. Esta iniciativa estratégica, enmarcada en el Sistema de Gestión de Calidad del organismo, fortalece la trazabilidad , la confiabilidad y la armonización de los resultados analíticos en todo el país. Los ensayos interlaboratorios representan una herramienta esencial para garantizar la calidad técnica que sustenta la fiscalización, el control oficial y la aptitud para el consumo de los vinos argentinos.

La ronda inaugural alcanzó alcance nacional y convocó a 165 laboratorios , entre instalaciones propias de bodegas, prestadores de servicios enológicos particulares, universidades y dependencias del propio INV. La respuesta del sector resultó sobresaliente: más del 93% de los inscriptos participó activamente. En total se evaluaron 1.862 resultados analíticos , procesados mediante rigurosos criterios estadísticos internacionales.

Los indicadores de desempeño hablan por sí solos: 94,3% de los resultados clasificaron como satisfactorios, 5% quedaron en categoría cuestionable y apenas 0,8% se consideraron insatisfactorios. Este elevado porcentaje de aciertos demuestra que Argentina dispone de un entramado analítico sólido, preciso y alineado con las exigencias de los mercados más competitivos del mundo. La consistencia de los datos refuerza la reputación internacional de los vinos nacionales y constituye una base técnica confiable para sostener el posicionamiento exportador.

image Equipamiento automatizado mide parámetros clave en control de calidad vitivinícola.

Beneficios estratégicos para la industria vitivinícola

Más allá de la evaluación puntual, el programa funciona como mecanismo de mejora continua. Permite detectar desviaciones de forma objetiva, identificar oportunidades de optimización y promover acciones correctivas inmediatas. Los laboratorios participantes acceden a retroalimentación detallada que impulsa la revisión de metodologías, la trazabilidad metrológica, la verificación de patrones de referencia y la implementación de controles internos de calidad.

El INV complementa estos ensayos con capacitaciones especializadas que abordan precisamente estos aspectos críticos. De esta manera, el programa no solo mide el estado actual del sistema analítico, sino que impulsa su evolución constante y contribuye directamente a elevar los estándares técnicos de toda la cadena productiva.

image Profesional examina mosto bajo estrictos protocolos del Programa del INV.

Transparencia y acceso a la información

El organismo puso a disposición de la industria el Informe técnico completo que documenta cada fase del proceso: diseño del ensayo, ejecución, tratamiento estadístico de los datos, resultados individuales y colectivos, así como las conclusiones principales. Este documento se encuentra disponible en la sección de descargas del sitio oficial del INV, garantizando transparencia y facilitando su consulta por parte de enólogos, responsables de calidad, directivos de bodegas y académicos del sector.

La realización de esta primera ronda marca un hito en la política de aseguramiento de la calidad analítica impulsada por el INV. Los excelentes resultados obtenidos validan el esfuerzo sostenido por modernizar y armonizar los laboratorios enológicos argentinos, un paso clave para mantener la competitividad en un mercado global cada vez más exigente en materia de trazabilidad y precisión analítica.

Con esta herramienta ya consolidada, el sector vitivinícola argentino avanza hacia mayores niveles de confiabilidad técnica, lo que se traduce en mayor seguridad para el consumidor y mayor fortaleza para las exportaciones.

Fuente: INV