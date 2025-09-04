Césped: la alternativa laboral que surge en el Alto Valle con un prometedor crecimiento

El césped , más allá de la sensación placentera que brinda debajo de los pies y el verde que aporta al paisaje, se ha convertido en un negocio que va ganando terreno en todo el país y en el Alto Valle tiene un horizonte promisorio a partir de la proliferación de complejos de fútbol amateur, el crecimiento de barrios privados y la regulación de las terrazas verdes en los edificios para amortiguar el calor y filtrar el agua de lluvia para reducir su impacto en los desagües urbanos.

El surgimiento de empresas que se especializan en el tema, y que van ganando espacio en las tierras bajo riego, disparó la necesidad de adquirir nuevos conocimientos a los impulsores de la actividad, y esa inquietud se vio reflejada en el auditorio del Consejo Profesional de Ingeniería Agronómica , que tiene en calle Belgrano de General Roca .

Hasta allí acudieron unas 60 personas, que escucharon al especialista Marcos Ibáñez, quien tiene a su cargo el mantenimiento del césped en diversos estadios de la provincia de Córdoba, como el mundialista Mario Alberto Kempes, el del Club Atlético Belgrano, el del Club Talleres y el del Atlético Racing, entre otros complejos.

WhatsApp Image 2025-09-03 at 16.40.21 (1) El especialista Marcos Ibáñez brindó una capacitación en Río Negro.

Los temas fueron varios, como formación de los suelos, drenaje, altura de corte, desarrollo radicular, y manejo del riego. “Hay un gran desarrollo de esta actividad en todo el mundo, y acá se aprecia en la producción de panes de césped, ya sea para viviendas familiares, como para los complejos de canchas de fútbol”, aseguró el ingeniero agrónomo Jorge Toranzo, presidente del consejo de profesionales.

Sin dudas es una alternativa laboral más para los ingenieros agrónomos, que son requeridos para mejorar la calidad del producto, que, en el caso de las canchas de fútbol, debe adaptarse al régimen de lluvias de la Patagonia, y tener suficiente resistencia para soportar el pisoteo y la tracción de los deportistas.

En cuanto a las terrazas, es otro nicho que se abrió para esta actividad cuando en noviembre de 2013, con una reforma de la Ordenanza Nº 6485, se autorizó en el código urbanístico de la ciudad de Neuquén “la implementación de techos, azoteas o terrazas cubiertas de vegetación en las edificaciones de la ciudad”.

WhatsApp Image 2025-09-03 at 16.40.22 El ingeniero agrónomo Jorge Toranzo, presidente del consejo de profesionales.

Además de una aislación térmica, aportar una solución a las inundaciones urbanas, ya las superficies con césped retienen y ralentizan el escurrimiento de las aguas de lluvia.

El césped tiene de raíz lo mismo que de largo en la superficie, por eso uno de los desafíos es lograr un gran desarrollo de raíces con cortes de no más de 3 centímetros, como se exige para la práctica del fútbol.

En el ida y vuelta entre el expositor y los asistentes, se repasaron algunas experiencias locales, como el llevado adelante en el Club Cipolletti o en Club Deportivo Rincón.

WhatsApp Image 2025-08-31 at 09.58.58

El suelo

Otro aspecto clave es la “construcción del suelo”, debate que da por descontado que no es cuestión de llegar y sembrar, ni siquiera de usar la tierra existente, sino que es necesario planificar y diseñar el “sustrato”, que está determinado por una primera capa arenosa, lo que facilita el desarrollo de raíces y la filtración del riego, luego viene una capa de “transición”, y luego una capa inferior de grava más gruesa, donde en el caso de los estadios, se colocan los tubos perforados de extracción de agua.

También se plantearon los escenarios más óptimos para la resiembra, como la necesaria remoción de restos de siembras anteriores.

En cuanto a la transición de canchas de césped sintético a uno natural, se consideró “habitual” que sobre la dura base del sintético “se pongan 3 o 4 centímetros de tierra y se siembre”. Eso se traduce en campos de juegos agradables a la vista, pero que a poco de ser usados se degradan por la debilidad de sus raíces, que son determinantes para la resistencia a las heladas y a la tracción que ejercen los deportistas.

WhatsApp Image 2025-09-03 at 16.40.23 (1) La capacitación despertó mucho interés en la zona.

Sobre los cortes, se mencionó que “si es muy corto es más vulnerable y tiene dificultades para obtener nutrientes”, mientras que el riego debe tener una administración mesurada. Ibáñez recordó cuando de un club importante lo consultaron por la debilidad del césped. Descubrió que se lo regaba tres veces al día, lo cual implica “que la planta no tiene la necesidad de desarrollar una raíz muy grande”.

Lo cierto es que, para el caso de un campo de fútbol, un suelo de menos de 10 centímetros “es malo”.

Toranzo explicó que se trata de “suelos artificiales”, que se hacen “con tierra nueva para trabajar bien los drenajes”.

“Es un negocio como cualquier otro, atado a la rentabilidad de la actividad, que eso determina la capacidad de inversión”, comentó cuando se lo consultó sobre el potencial de los complejos deportivos para dinamizar la producción de césped.