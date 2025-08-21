Inteligencia fitosanitaria: Innovación para la sanidad vegetal regional

En un contexto global donde la seguridad alimentaria y la sostenibilidad agrícola enfrentan crecientes desafíos, la inteligencia fitosanitaria emerge como una herramienta clave para optimizar la vigilancia y el control de plagas y enfermedades vegetales. Durante el reciente encuentro del Grupo Técnico de Inteligencia Fitosanitaria del Comité de Sanidad Vegetal del Cono Sur (Cosave) en Foz de Iguazú, Brasil, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) de Argentina presentó avances significativos en la integración de datos y tecnologías para fortalecer la sanidad vegetal regional.

El evento reunió a expertos de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay, Perú y Uruguay, con el objetivo de intercambiar experiencias y consolidar capacidades en vigilancia fitosanitaria. Juan Manuel Alonso, coordinador de la Dirección de Información Estratégica Fitosanitaria, y Susana Consuelo López, especialista en Sistemas de Información Geográfica (SIG) de Senasa, expusieron el tema “Generación y uso de la información fitosanitaria estratégica”. Su presentación destacó la aplicación de modelos de clasificación de riesgo y herramientas SIG para integrar datos sanitarios, productivos, ambientales y logísticos. Estos modelos permiten priorizar la vigilancia en viveros de alto riesgo, optimizar recursos y mejorar la trazabilidad territorial de las decisiones operativas.

image

Un pilar de la estrategia argentina es el Geoportal Senasa, una plataforma que facilita la visualización y análisis colaborativo de datos sanitarios a nivel regional. Esta herramienta no solo agiliza la toma de decisiones, sino que también fomenta la cooperación entre los países del Cosave, promoviendo un enfoque unificado frente a amenazas fitosanitarias. La capacidad de mapear riesgos en tiempo real y compartir información estratégica posiciona al Geoportal como un activo crítico para la región.

Además, los representantes argentinos participaron en el Curso Básico de Inteligencia en Fiscalización Agropecuaria, organizado por el Ministerio de Agricultura y Ganadería de Brasil, el Centro Integrado de Seguridad Pública y Protección Ambiental de Foz de Iguazú, Itaipu Binacional y la Agencia Brasilera de Inteligencia (ABIN). Este curso intensivo abordó técnicas de inteligencia aplicadas a la fiscalización agropecuaria, sentando las bases para la creación del Centro Regional de Inteligencia Fitosanitaria. Las metodologías compartidas por Senasa, especialmente en el uso de SIG y modelos predictivos, fueron destacadas por los delegados del Cosave como un aporte innovador para una sanidad vegetal más inteligente y territorial.

La integración de tecnologías como los SIG y los modelos de riesgo no solo mejora la eficiencia operativa, sino que también tiene implicaciones económicas significativas. Al optimizar recursos y reducir la incidencia de plagas, los países del Cono Sur pueden proteger sus sectores agrícolas, que representan una parte sustancial de sus economías. La colaboración regional, respaldada por herramientas como el Geoportal Senasa, refuerza la competitividad de las exportaciones agrícolas y la resiliencia frente a riesgos fitosanitarios globales.