Lupino: la legumbre del 45% de proteína que Argentina todavía no logra despegar

La legumbre aporta entre 40% y 45% de proteína, un valor destacado entre las leguminosas.

El lupino gana terreno como una de las legumbres con mayor proyección para la alimentación humana y animal. Su ficha técnica sorprende: alcanza entre 40% y 45% de proteína , un valor que lo posiciona por encima de otras leguminosas tradicionales y lo convierte en un candidato firme dentro del creciente mercado de proteínas de origen vegetal.

A ese perfil nutricional se suma una ventaja agronómica clave. El lupino fija nitrógeno de manera natural gracias a las bacterias que nodulan en sus raíces, un proceso conocido como fijación biológica de nitrógeno. Esta característica mejora la fertilidad del suelo y reduce la dependencia de fertilizantes sintéticos, un atributo cada vez más valorado en un contexto de agricultura sustentable.

Los ensayos conducidos en la Chacra Experimental Integrada Barrow, en Tres Arroyos, ofrecen la evidencia más concreta sobre el potencial del cultivo en la región. Con siembra temprana, el lupino alcanzó rendimientos de hasta 4.411 kilos por hectárea, con un promedio cercano a los 4.000 kilos. Los números confirman que el cultivo se adapta con solvencia a las condiciones edafoclimáticas del sudeste bonaerense y abre una puerta interesante para diversificar las rotaciones agrícolas de la zona.

La fijación de nitrógeno del lupino reduce la necesidad de fertilizantes sintéticos.

Los obstáculos que frenan su despegue

El panorama, sin embargo, no está exento de desafíos. Desde la experimental de Barrow explicaron que este año no consiguieron semilla suficiente para continuar los ensayos, una limitación que retrasa la generación de nueva información agronómica. A esa dificultad se suma un ciclo de cultivo extenso: la siembra ocurre en otoño y la cosecha recién llega en enero, un esquema que complica su incorporación en muchas de las rotaciones habituales del campo argentino.

El obstáculo más determinante, de todos modos, pasa por lo comercial. Hoy no existe en Argentina un mercado consolidado para el lupino: faltan canales de comercialización estables y referencias claras de precios que den previsibilidad al productor. Sin un destino comercial definido, la expansión del cultivo queda condicionada, más allá de su buen desempeño agronómico.

Mientras el lupino busca consolidarse en el país, Australia continúa como líder indiscutido de la producción mundial y amplía su superficie sembrada año a año. La demanda global de proteínas vegetales crece de forma sostenida, y ese país capitaliza la oportunidad abasteciendo a industrias de harinas, snacks, bebidas e ingredientes funcionales.

Australia lidera la producción mundial mientras Argentina busca consolidar el cultivo.

Un cultivo con futuro, pero con tareas pendientes

El lupino reúne condiciones agronómicas y nutricionales que lo vuelven atractivo para el agro argentino: alto contenido proteico, aporte de nitrógeno al suelo y buena adaptación a suelos del sudeste bonaerense. La experiencia de Barrow demuestra que, técnicamente, el cultivo funciona.

El desafío pasa ahora por otro terreno: consolidar la disponibilidad de semilla, ajustar su lugar dentro de las rotaciones y, sobre todo, construir un mercado que le dé al productor razones económicas concretas para incorporarlo.

Mientras esas piezas no encajen, el lupino seguirá siendo una promesa con base científica sólida, pero todavía sin un lugar definido en los planteos productivos del país.

FUENTE: Redacción +P