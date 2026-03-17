Tres empresas impulsan un megaproyecto de alfalfa en la Patagonia para exportar a Asia

El proyecto “Desierto Verde” ya produce alfalfa en 400 hectáreas cerca de Picún Leufú y prevé llegar a 1.500, con una planta industrial en Zapala para exportar heno prensado a mercados asiáticos.

El proyecto “Desierto Verde” ya produce alfalfa en 400 hectáreas cerca de Picún Leufú y prevé llegar a 1.500, con una planta industrial en Zapala para exportar heno prensado a mercados asiáticos.

El acuerdo de tres empresas (dos de Córdoba y otra de Santa Fe) permitió ampliar la frontera agropecuaria de la Patagonia . La iniciativa se ubica en Neuquén , a través de un campo de 1.500 hectáreas ubicado al sur de la localidad de Picún Leufú, donde estas firmas ya tienen en producción unas 400 hectáreas de alfalfa. A partir de esta materia prima, además anunciaron la construcción de una planta en Zapala (para el prensado del forraje) para poder exportar a países de Asia a través de Chile. A su vez, trascendió que la misma empresa trabaja desde hace meses con técnicos del Centro Regional Patagonia Norte del SENASA para adaptar los protocolos sanitarios a las exigencias de Chile, para poder vender pasto producido en Neuquén en el mercado interno chileno.

Lucas Sandoval, gerente de Las Taperitas, fue uno de los encargados de anunciar esta nueva conformación empresaria. Al emprendimiento original, una iniciativa de la empresa Ilolay, se sumaron las cooperativas cordobesas.

Aseguró que “hace doce años me toca liderar, junto con mi equipo, el desarrollo de campos en la Patagonia”, y afirmó que “el proyecto que tenemos en esta unión, a la que llamamos Desierto Verde, es transformar esta estepa patagónica mediante nivelación de suelos, construcción de canales y aplicación de riego por gravedad a bajo costo”.

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Explicó que trabajan sobre cuadros de alfalfa implantados hace dos años y que “las producciones son muy buenas y la calidad es excelente debido a las condiciones climáticas”, entre las que mencionó la disponibilidad de agua y los bajos porcentajes de humedad, “lo que tiene como consecuencia una ausencia casi total de insectos y de malezas”.

Que la meta es exportar lo confirmó Cotagro en una comunicación reciente, al destacar que “estamos felices de compartir que Desierto Verde ya es una realidad. Se trata de un fideicomiso entre Cotagro, la Cooperativa La Unión de Justiniano Posse @coop_union y la empresa Las Taperitas S.A., @taperitas_, para la producción, industrialización y exportación de alfalfa a los mercados internacionales”.

La unión empresaria fue presentada como “una estrategia de diversificación” y, según informó Cotagro, hay 400 hectáreas de alfalfa, “de un total de 1.500 que abarca el proyecto”.

Alfalfa neuquen Fabian Grosso, presidente de Cotargo.

Adelantaron que “en el mediano plazo comenzarán las obras de construcción de la planta industrial de procesamiento en la ciudad de Zapala, para desde allí exportar a los mercados asiáticos a través de Chile, con la alfalfa en forma de heno prensado”.

Lo cierto es que las cooperativas se suman a pesar de tener sus bases operativas a 1.000 kilómetros de Neuquén, y detallaron que lo que impulsó la decisión empresaria fueron “las condiciones agroclimáticas de la región”, entre las que mencionaron la baja humedad ambiente, poco propicia a plagas y malezas, condiciones que permiten una altísima calidad de producto.

“Además —indicaron—, en la Patagonia la alfalfa es secada al sol, lo que le da una coloración verde muy valorada y competitiva en los mercados”.

El proyecto continúa la línea desarrollada por ambas cooperativas en los últimos años, que tiene que ver con la diversificación de los negocios, el agregado de valor a la producción y la integración cooperativista.

Alfalfa neuquen 1.JPG La iniciativa contempla 1.500 hectáreas bajo riego, producción de heno de alta calidad y una planta de procesamiento en Zapala para exportar a través de Chile.

De hecho, este no es el primer emprendimiento que Cotagro y La Unión comparten: están asociados también en proyectos inmobiliarios y comerciales. Los acompaña la firma Las Taperitas, que aporta su know how en los negocios de transformación tecnológica en las tierras patagónicas.

Según información de las empresas, en la actualidad el establecimiento de Picún Leufú está en condiciones de producir 3.000 animales por año, entre novillos y vaquillonas. Las Taperitas S.A. es una empresa familiar dedicada a la producción agropecuaria (agrícola, lechera, porcina y ganadera) desde 1928, con sede en Santa Fe. Históricamente, sus accionistas controlaron la marca láctea Ilolay (Sucesores de Alfredo Williner), convirtiéndose en uno de los mayores productores de leche de Argentina.

Aunque el 100% de la empresa láctea Ilolay fue vendida al grupo francés Savencia en abril de 2023, Las Taperitas S.A. continuó vinculada como proveedor estratégico de leche.

Fuente: Redacción +P.