Aranceles generarán una alteración de los flujos comerciales

“Lo que EE.UU. está haciendo es calcular el arancel que se le aplica cuando exporta a un tercer país, y me interesaría profundizar en cómo han simplificado estos cálculos. También ha incluido impuestos locales o barreras no arancelarias, lo cual no me parece correcto, ya que cuando se aplica el IVA al consumo, se aplica a todos los productos y no perjudica injustamente a los productos estadounidenses. Por lo tanto, creo que hay muchas razones para preocuparse por cómo lo ha calculado.

Desafiando los mecanismos comerciales

La decisión de establecer un arancel de importación base del 10% que era mucho más alto para algunos países, desafió los mecanismos del comercio internacional, explicó Binard, particularmente en lo que respecta a la buena gobernanza. Esto quizás no fue una sorpresa, considerando las medidas previas adoptadas por la administración Trump.

“Creo que ya había señales cuando Trump dijo que se retiraba del Acuerdo de París y cuando dejó de apoyar los principios de la Organización Mundial de la Salud”, continuó Binard. “Esto es simplemente más profundo.

“Es cierto que Estados Unidos quizá tenía aranceles más bajos, pero también tiene barreras no arancelarias mucho más estrictas para las importaciones. Desde una perspectiva europea, las exportaciones a Estados Unidos se ven obstaculizadas por las largas y excesivas condiciones que impone. No es un mercado abierto, sino más bien un mercado muy regulado. Por ejemplo, empezamos a debatir un mayor acceso para las manzanas y las peras en 2009; estamos en 2025 y aún no hemos obtenido resultados.

Por otro lado, Estados Unidos podía exportar libremente a Europa, explicó. Si bien los exportadores estadounidenses tenían ciertas preocupaciones con las restricciones a los pesticidas en Europa, se trataba simplemente de una cuestión de sostenibilidad y de la demanda de los clientes, y no de un problema de acceso.

Esas cuestiones, señaló, habían sido abordadas por los proveedores del hemisferio sur, que habían adaptado en consecuencia sus condiciones de cultivo, al igual que algunos exportadores del hemisferio norte. Binard sugirió que la forma en que la administración Trump abordó el tema de la sostenibilidad probablemente conduciría a una brecha mayor en el enfoque de Estados Unidos en comparación con el resto del mundo.

Centrándose en el sector europeo de frutas y hortalizas, Binard destacó la importancia de que el sector empresarial siga manifestándose, en particular dado el ruido en torno a industrias como los vehículos de motor, el acero y el aluminio, y el mercado digital. “Las frutas y hortalizas representan una parte importante de las oportunidades comerciales y, sin duda, la acción de Estados Unidos tendrá un fuerte impacto”, confirmó. “También existe el efecto colateral, no solo lo que está sucediendo con el acceso y el suministro, sino también el impacto en el consumidor estadounidense. Existe la posibilidad de inflación, que podría dañar la economía y esto, a su vez, tiene un impacto global y el potencial de una crisis económica; eso no es bueno para Estados Unidos ni para el resto del mundo”.

Los cargos adicionales podrían restarle competitividad al mercado estadounidense y, por lo tanto, hacerlo poco atractivo para algunos de sus principales países proveedores de productos frescos, advirtió Binard. Esto podría generar un efecto dominó a largo plazo: una alteración de los flujos comerciales, la destinación de mayores volúmenes a mercados alternativos como Europa y, como resultado, una mayor presión sobre dichos mercados.

“Tenemos que ver el efecto dominó que esto tendrá, porque la UE seguramente preparará medidas de represalia, y quién sabe, incluso podría haber algunos desafíos legales”, continuó. “Sin duda, veremos los avances en las próximas semanas y Europa responderá con gran rapidez.

puerto de hamburgo.jpg Los puertos de Europa temen un menor flujo de frutas y hortalizas tras la guerra de aranceles.

Pero esto no se limita a Europa. Anteriormente, Estados Unidos tenía muy en la mira a China, India, etc. Esta es una guerra comercial con el mundo. Incluso podría haber una reacción en los propios EE.UU., sugirió.

No todos en Estados Unidos estarán contentos. A algunos les gustará el proteccionismo y la idea de «Estados Unidos primero», pero otros estarán menos seguros. Estados Unidos necesitará producir muchas cosas, no solo productos frescos, sino también en otras áreas, y debe tener la capacidad para hacerlo, además de la mano de obra necesaria. Hay cierta incoherencia, y no estoy seguro de que el gobierno estadounidense haya considerado todos los aspectos.

Impacto inmediato

Las exportaciones de frutas y hortalizas de la UE a EE. UU. totalizaron 76.739 toneladas en 2024, según Eurostat, lo que representa solo el 0,7% del total exportado por los 27 estados miembros en todo el mundo.

Los volúmenes relativamente pequeños movilizados significaron que el impacto inicial y directo de los aranceles no se sentiría tan fuertemente como en crisis anteriores.

Los productos frescos europeos se vendieron principalmente en los mercados locales y dentro del puerto seguro del Mercado Único de la UE, explicó, y las exportaciones siguieron siendo importantes para la estabilidad del mercado.

La nueva crisis debería generar oportunidades de exportación en el vecindario más amplio de la UE, América Latina, Asia y el Sudeste Asiático, así como África, en destinos con los que la UE ha firmado acuerdos de libre comercio.

“Esto no es como cuando nos afectó el embargo ruso, donde transportamos 2 millones de toneladas y nos afectaron a todos a la vez”, dijo Binard. “Hoy exportamos menos de 100.000 toneladas a EE. UU., lo que refleja las barreras no arancelarias impuestas a las exportaciones a ese país. Por supuesto, quienes exportan a EE. UU. podrían verse afectados y tener que buscar otros mercados”.

En este momento, la UE se concentrará en estimular y hacer crecer el consumo de productos frescos, destacando sus beneficios para la salud y demostrando, frente al último desafío, la gran resiliencia de la industria.

“Desafortunadamente, en los últimos diez años hemos presenciado la aceleración de las crisis, desde la COVID-19 hasta la guerra en Ucrania, la crisis climática, la crisis energética y, por supuesto, el Brexit”, declaró Binard. “Y ahora Estados Unidos está adoptando un enfoque increíblemente estrecho de miras, ya que estoy seguro de que hay muchas maneras de abordar este desequilibrio comercial percibido; recuerden, también tenemos un gran desequilibrio comercial en Europa entre las importaciones y las exportaciones de alimentos. Mezclar los elementos económicos y políticos no siempre conduce a un buen análisis”.

Oportunidades futuras

A pesar de la incertidumbre, Binard espera que el anuncio de las tarifas creará oportunidades. “Para todos, podría haber una oportunidad. Y creo que en Europa debemos ver cómo podemos impulsar nuestra colaboración con países con ideas comerciales afines. Podría haber oportunidades con los países del Mercosur, por ejemplo, y otras grandes economías como Japón, donde exportamos un número muy limitado de productos”, añadió. Podemos considerar destinos en el Sudeste Asiático, la cuenca mediterránea, y Turquía es un mercado importante. Seguiremos impulsando el comercio global con el mundo libre: en cualquier crisis, siempre hay oportunidades”, concluyó.

Fuente: Fruitnet/Frutas de Chile.