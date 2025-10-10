Coninagro destaca el gran momento de la pera y la manzana del Valle

El informe de Coninagro destaca que las peras y manzanas del Valle están pasando por un buen momento.

Tras varios meses de incertidumbre, el sector frutícola argentino vuelve a mostrar signos de recuperación. Según el último informe mensual de la Confederación Intercooperativa Agropecuaria Limitada, más conocida por sus siglas Coninagro , las peras y manzanas pasaron a formar parte del grupo de economías “verdes” en el Semáforo de Economías Regionales, un índice que monitorea la evolución del negocio agropecuario en todo el país.

El relevamiento correspondiente a agosto registró seis actividades en verde, ocho en amarillo y cinco en rojo, reflejando un panorama mixto pero con una tendencia de mejora respecto al mes anterior. Entre los sectores que mejoraron su desempeño, el complejo de peras y manzanas se destacó por su crecimiento en precios y exportaciones, consolidando una esperada recuperación luego de un período prolongado de márgenes ajustados.

Crece el precio y repuntan las exportaciones

De acuerdo con el informe, el kilo de manzanas y peras se pagó en agosto un promedio de $1474 al exportador, lo que representa una suba del 6% respecto a julio y del 30% interanual. Si bien aún se encuentra por debajo de los costos productivos —en torno al 36%—, el repunte de precios y la estabilidad en la producción generan optimismo en la región del Alto Valle, epicentro de esta economía regional.

En materia comercial, los números son alentadores: las exportaciones del complejo sumaron US$436 millones en el último año, un crecimiento del 49% interanual. También se observó un incremento moderado en las importaciones, que pasaron de 4,1 a 4,9 millones de dólares, lo que equivale a un aumento del 18%.

“Una señal positiva para los productores”

Desde Coninagro destacaron que este avance refleja un cambio de tendencia. “La mejora en los precios y en la demanda externa muestra que las peras y manzanas comienzan a salir de un ciclo complicado. Es una señal positiva para los productores del Valle y para toda la cadena frutícola”, señalaron fuentes de la entidad.

puerto sae exportaciones de peras y manzanas Según detalla el informe, las exportaciones se están recuperando con fuerza.

El informe agrega que la evolución del precio en este sector ha superado el ritmo de la inflación (33,6% anual), y que el componente “negocio” —que evalúa la relación entre precios y costos— fue el principal motor del cambio hacia la categoría verde.

Un respiro en medio de la disparidad productiva

Mientras las frutas del sur celebran su recuperación, otras economías regionales atraviesan un escenario opuesto. Yerba mate, arroz, papa, vino y hortalizas permanecen en “rojo”, afectadas por precios atrasados frente a la inflación y el incremento de los costos. En contraste, las ganaderías y los granos consolidaron su liderazgo entre las actividades más dinámicas del agro argentino.

En total, el informe de Coninagro revela un país agroproductivo dividido: seis sectores en expansión, ocho estancados y cinco en retroceso. Aun así, los analistas coinciden en que el repunte de productos emblemáticos como la manzana es una señal alentadora de recuperación.

Con una mejora sostenida en los precios y una demanda internacional firme, la manzana argentina vuelve a posicionarse como un símbolo de resiliencia y calidad exportadora. Si la tendencia se mantiene, el cierre de 2025 podría consolidar al complejo frutícola como uno de los pilares del crecimiento agroindustrial regional.

Fuente: Coninagro.