El mercado de peras en América Latina crecerá hasta los 1.200 millones de dólares en 2035

La demanda de peras en América Latina y el Caribe se consolida como una tendencia ascendente, impulsada por el aumento del consumo, el repunte de la producción regional y una recuperación significativa en las exportaciones. Estas son algunas de las conclusiones del informe “Latin America and the Caribbean - Pears - Market Analysis, Forecast, Size, Trends and Insights”, publicado recientemente por la firma de análisis de mercados IndexBox.