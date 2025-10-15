El precio de la manzana en la Unión Europea sube 8,2% interanual: causas y perspectivas

La nueva campaña de manzana en la Unión Europea comenzó con un panorama de precios mixtos, marcado por notables diferencias entre los principales países productores del bloque. Sin embargo, el balance general muestra que los valores se mantienen en niveles históricamente altos, impulsados por una combinación de factores que incluyen variaciones en la oferta, el impacto de la última cosecha y las particularidades de cada mercado nacional.

Según un reciente informe publicado por la Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural de la Comisión Europea, el precio promedio que recibieron los productores de manzanas en el continente durante agosto se ubicó en 1,05 euros por kilo , cifra que representa un aumento del 8,2% respecto al mismo mes del año pasado y una mejora del 23,5% frente al promedio de marzo de las últimas cinco campañas. Los datos reflejan los valores obtenidos por la fruta destinada a los mercados mayoristas, es decir, antes de su llegada a las góndolas minoristas.

manzana europa precio

Este escenario de precios firmes contrasta con la estabilidad en los volúmenes de producción. Las estimaciones de cosecha elaboradas por diversos organismos europeos indican que la producción total de manzanas en la UE-27 rondará los 10,4 millones de toneladas, una cifra prácticamente similar a la del ciclo anterior. No obstante, cada país presenta dinámicas distintas en términos de rendimientos, disponibilidad y comportamiento del mercado interno.

Francia: precios altos, pero en descenso

Entre los países analizados por la Comisión Europea —Francia, Polonia, Italia y Alemania—, Francia sigue destacándose por registrar los precios más altos del bloque. Durante agosto, el valor promedio pagado al productor fue de 1,27 euros por kilo, lo que confirma el liderazgo francés en términos de retorno económico por la fruta. Sin embargo, ese número refleja una caída interanual del 10% y un descenso del 2,3% frente al promedio de las últimas cinco campañas.

manzana europa precios Francia

De acuerdo con los analistas del mercado, el precio elevado en Francia responde a factores estructurales, como una mayor diferenciación de calidad, el peso del consumo interno de variedades premium y el posicionamiento del país como exportador a nichos de alto valor. No obstante, los precios vienen mostrando una tendencia descendente sostenida desde el inicio de la pasada temporada, reflejo de una mayor competencia en el mercado europeo y de una estabilización en la demanda interna.

Polonia: la recuperación más fuerte del continente

En el otro extremo del espectro, Polonia se presenta como el país con la recuperación de precios más notoria. Con un promedio de 1,08 euros por kilo durante agosto, los productores polacos experimentaron un salto interanual del 56,5% y un incremento del 100% en comparación con el promedio del mismo mes de las últimas cinco campañas.

Este repunte se explica en gran medida por las mermas significativas en la cosecha anterior, que redujeron drásticamente la oferta disponible en los mercados. En consecuencia, la llegada de la nueva producción se da en un contexto de mercados desabastecidos y precios en alza.

manzana europa precio Polonia

Aun cuando para esta temporada se espera una recuperación parcial del volumen cosechado, los niveles siguen por debajo de los promedios históricos del país, lo que mantiene una presión alcista sobre los valores. En ese marco, agosto marcó precios récord históricos para los productores polacos, según los datos del informe oficial.

Italia: precios firmes impulsados por la escasez

La situación en Italia también es favorable para los productores. El valor promedio de la manzana durante agosto se situó en 1,02 euros por kilo, lo que representa un incremento del 10,8% en comparación con el mismo mes del año anterior y un avance del 21,4% respecto al promedio de agosto del período 2020-2024.

Los expertos del sector explican este comportamiento por la baja oferta remanente de la campaña anterior, que dejó a los mercados con menor disponibilidad de fruta al comenzar la temporada actual. Esta falta de producto elevó los precios, aunque se prevé que los valores tiendan a ajustarse en los próximos meses conforme la oferta se estabilice.

manzana europa precios Italia

Italia, uno de los mayores productores europeos junto con Polonia, mantiene una fuerte presencia exportadora, especialmente hacia Alemania y los países del norte de Europa. Las variedades de mayor calidad y la organización cooperativa de su sistema productivo también contribuyen a sostener buenos retornos para los agricultores.

Alemania: precios a la baja en el arranque de campaña

En contraste con las subas observadas en otros países, Alemania inició la campaña con una baja en los precios percibidos por los productores. Durante agosto, el valor promedio fue de 0,81 euros por kilo, un descenso del 5,8% en términos interanuales. Sin embargo, si se lo compara con el promedio de las últimas cinco campañas, se observa un aumento del 10,8%, lo que indica que, pese al retroceso, los precios aún se mantienen en niveles relativamente sólidos.

manzana europa precios Alemania

El informe de la Comisión Europea señala que el valor logrado en agosto equivale al que los productores obtuvieron en octubre y noviembre de la campaña pasada, cuando la salida al mercado suele intensificarse. Este adelanto en los precios podría reflejar un comportamiento más dinámico del mercado interno o un cambio en los flujos de comercialización, aunque los analistas advierten que la tendencia bajista podría consolidarse en los próximos meses.

Un escenario de contrastes y perspectivas inciertas

La nueva campaña de manzanas en la Unión Europea se desarrolla, por tanto, en un contexto de precios sostenidos pero heterogéneos. Mientras que Polonia e Italia gozan de incrementos notables impulsados por la escasez de fruta, Francia y Alemania muestran señales de ajuste o moderación.

A nivel continental, los 1,05 euros por kilo de promedio marcan un desempeño positivo para los productores europeos, aunque los márgenes varían significativamente según el país, los costos de producción y la dinámica del mercado interno.

De cara a los próximos meses, los especialistas prevén que la mayor disponibilidad de fruta en los mercados tenderá a moderar los precios, especialmente en regiones con alta productividad. Sin embargo, factores como las condiciones climáticas, la inflación de insumos agrícolas y los costos logísticos seguirán incidiendo en la rentabilidad del sector.

En síntesis, Europa encara la temporada con buenos precios iniciales y un mercado que, pese a sus diferencias, mantiene el optimismo. Las manzanas del viejo continente, una de las frutas más emblemáticas de su agricultura, siguen reflejando en su cotización las tensiones y oportunidades de un sector que combina tradición, competitividad y resiliencia.

Fuente: Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural de la Comisión Europea con aportes de Redacción +P.